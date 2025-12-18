VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Thót tim: Treo lơ lửng sau đuôi máy bay, vận động viên nhảy dù thoát chết ngoạn mục

Theo Vietnamnet -

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một vận động viên nhảy dù may mắn thoát chết ngoạn mục, sau khi bị mắc vào đuôi máy bay và treo lơ lửng ở độ cao hơn 4.500 m.

Video liên quan

Clip: Trực thăng Nga tìm phi công nhảy dù bị phiến quân bắn như mưa

Clip: Trực thăng Nga tìm phi công nhảy dù bị phiến quân bắn như mưa

Thời sự quốc tế 25/11/2015
Du khách tử vong khi nhảy dù mạo hiểm: Đà Nẵng thông tin nhiều nội dung liên quan

Du khách tử vong khi nhảy dù mạo hiểm: Đà Nẵng thông tin nhiều nội dung liên quan

Thời sự 09/07/2025
Nam du khách TP HCM tử vong sau khi nhảy dù mạo hiểm tại Đà Nẵng

Nam du khách TP HCM tử vong sau khi nhảy dù mạo hiểm tại Đà Nẵng

Thời sự 09/07/2025
Tom Cruise nhảy dù, nhảy mô tô mạo hiểm ở tuổi 60

Tom Cruise nhảy dù, nhảy mô tô mạo hiểm ở tuổi 60

Giải trí 21/12/2022
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo