image

"Tiếp sức đến trường": Trao quà cho học sinh vùng khó khăn của TP HCM

Ngọc Vân - Thanh Trúc -

28/08/2025 19:23

(NLĐO) - Chương trình “Tiếp sức đến trường” do Báo Người Lao Động và Hội Cựu chiến binh TP HCM tổ chức đã trao 100 phần quà cho học sinh địa bàn khó khăn

Nhân dịp năm học mới 2025-2026, Báo Người Lao Động và Hội Cựu chiến binh TP HCM đã  phối hợp trao 100 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các em học sinh tại các xã Cần Giờ, Thạnh An, An Thới Đông và Bình Khánh. Các em là con, cháu hội viên Hội Cựu chiến binh TP HCM và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Hồ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, nhấn mạnh: "100 suất học bổng hôm nay chính là nghĩa tình, là sự quan tâm, động viên các cháu bước vào năm học mới để các cháu chăm ngoan, học giỏi, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ."

Tổng kinh phí chăm lo là 100 triệu đồng do Chương trình "Tiếp sức đến trường" của Báo Người Lao Động tài trợ. Đại diện Hội Cựu chiến binh TP HCM xúc động ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chương trình. Các em học sinh cũng bày tỏ niềm vui, sự trân trọng khi được nhận hỗ trợ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Báo Người Lao Động và Hội Cựu chiến binh Thành phố đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc chăm lo cho thế hệ tương lai tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

