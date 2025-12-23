Tiểu thương rầu rĩ vì hàng trang trí Noel ế ẩm

Tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, TPHCM, không khí mua bán những ngày cận lễ Giáng sinh diễn ra khá trầm lắng. Khách đến mua sắm không đông như các năm trước.

Tại nhiều cửa hàng, bảng giảm giá, thanh lý được treo sớm, một số nơi đã bắt đầu thu gọn hàng Noel để chuẩn bị trưng bày hàng Tết.

Bảng giảm giá, thanh lý hàng Noel được treo sớm

Đại diện các cửa hàng cho hay hơn một tháng trước, họ đã bày bán các mặt hàng trang trí Noel như cây thông, ông già Noel, tuần lộc, người tuyết, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến, đèn trang trí… với mẫu mã và mức giá đa dạng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, sức mua không tăng mạnh ngay cả trong giai đoạn được xem là cao điểm của mùa lễ.

Người bán xuống đường đón khách, nhiều cửa hàng vẫn vắng vẻ

Theo một số tiểu thương, để hạn chế rủi ro, năm nay, nhiều cửa hàng chỉ nhập khoảng 50–70% lượng hàng so với các mùa Noel trước. Các mặt hàng có giá trị thấp, dễ tiêu thụ như dây đèn, trái châu, phụ kiện nhỏ được nhập nhiều hơn, trong khi những sản phẩm có giá trị cao như cây thông cỡ lớn, mô hình trang trí quy mô hoặc các tiểu cảnh trọn bộ hầu như ít người hỏi mua.

Các mặt hàng phụ kiện giá rẻ vẫn không thu hút được khách hàng.

Ngồi lặng lẽ trước cửa hàng Phượng Hoàng, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại nhưng hiếm ai dừng chân mua sắm, chủ cửa hàng cho biết sức mua năm nay giảm rõ rệt.

Theo người này, những năm trước, càng sát Noel lượng khách càng đông, nhiều mặt hàng bán rất nhanh. Năm nay, khách chủ yếu hỏi các sản phẩm nhỏ, giá thấp, còn những mặt hàng kích thước lớn gần như không bán được.

Cửa hàng Phượng Hoàng vắng lặng

Dù đã chủ động dự báo trước sức mua giảm và cắt giảm lượng hàng nhập so với mọi năm, lượng hàng bán ra vẫn ở mức thấp. "Chưa tới lễ nhưng tình trạng này coi như đã hết mùa bán hàng Noel. Cửa hàng chỉ bán cầm chừng, chuyển sang trưng bày hàng Tết sớm để tránh tồn kho kéo dài" – chủ cửa hàng Phượng Hoàng chia sẻ.

Sức mua yếu khiến các cửa hàng đồng loạt "đảo hàng", trưng bày đồ trang trí Tết.

Cũng theo người bàn, dù giá năm nay không tăng, thậm chí một số mặt hàng phải điều chỉnh giá thành so với các năm trước để kích cầu nhưng sức mua vẫn không cải thiện.

"Những năm gần đây việc kinh doanh nhìn chung khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu hơn. Bên cạnh đó, nhiều người chọn đến quán cà phê, trung tâm thương mại để vui chơi, chụp ảnh Noel thay vì mua đồ về trang trí tại nhà như trước" – một tiểu thương trên đường Hải Thượng Lãn Ông lý giải.

Chị Bích Thủy ngỡ ngàng trước sức mua sắm hàng Noel "nguội lạnh"

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Thân Hoàng Bích Thủy (phường Gò Vấp) không giấu được sự bất ngờ trước không khí mua sắm trầm lắng ở phố Hải Thượng Lãn Ông.

Chị Thủy cho biết: "Sau khi đi dạo một lượt, tôi chỉ mua vài món đồ trang trí đơn giản. Mặc dù các mặt hàng rất đa dạng nhưng nhìn chung người mua thưa thớt hơn năm trước".