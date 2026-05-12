Với mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, KTS Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, cho rằng đây được xem là định hướng quan trọng, mang tính quy hoạch và có thể còn tiếp tục tăng trong tương lai khi các dự án quy mô lớn hình thành. Trong đó, Vinhomes Green Paradise giữ vai trò động lực nổi bật, với vị trí chiến lược và tầm nhìn phát triển đô thị tích hợp gắn với du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí.Các công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới tạo dấu ấn kiến trúc và bản sắc riêng, góp phần nâng tầm sức hút điểm đến. Việc phát triển tổ hợp vui chơi, lưu trú và thương mại quy mô lớn cũng giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh.Theo các chuyên gia, mô hình này không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn tạo động lực phát triển dài hạn cho Cần Giờ và TPHCM, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp, người dân và ngành du lịch Việt Nam.