Toàn cảnh hội thảo "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TPHCM"
Sáng 12-5, Báo
Người Lao Động đã tổ chức hội thảo “Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TPHCM” tại Vinhomes Central Park với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị lữ hành…. Hội thảo tập trung thảo luận vai trò của Cần Giờ trong chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch và định hình cực tăng trưởng mới của TPHCM trong tương lai.
Phát biểu để dẫn tại hội thảo, Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, đánh giá cao diễn đàn, đồng thời cho rằng
việc phát triển Cần Giờ không chỉ là câu chuyện của một địa phương mà còn là định hướng mở rộng không gian phát triển bền vững cho siêu đô thị TPHCM. Với lợi thế rừng ngập mặn, biển và hệ sinh thái đặc trưng cùng hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế biển, du lịch và logistics. Đồng thời, khu vực này sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch TPHCM theo hướng đa trải nghiệm, kết nối đô thị với thiên nhiên và văn hóa bản địa và các hoạt động nghỉ dưỡng.
Từ góc độ của doanh nghiệp ngành du lịch, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Phó Tổng giám đốc Vietravel, cho hay
dù TPHCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về du lịch với doanh thu hơn 278.000 tỷ đồng và hàng chục triệu lượt khách trong năm 2025, ngành du lịch thành phố vẫn thiếu các không gian nghỉ dưỡng và tổ hợp giải trí quy mô lớn để giữ chân du khách lâu hơn. Trong bối cảnh cần tìm động lực tăng trưởng mới cho kinh tế biển và du lịch, Cần Giờ đang nổi lên như một lựa chọn mang tính chiến lược. Với lợi thế sở hữu quỹ đất ven biển rộng lớn, hệ sinh thái tự nhiên đặc thù và khả năng quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, Cần Giờ có thể giúp TPHCM không chỉ dừng lại ở mô hình trung tâm thương mại - dịch vụ mà còn mở rộng theo cấu trúc đa trung tâm trong tương lai.
Từ
những trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý TPHCM, chia sẻ từ những lợi thế riêng, Cần Giờ có thể tham khảo kinh nghiệm phát triển từ nhiều mô hình du lịch nổi tiếng thế giới như Sentosa, Dubai hay Las Vegas. Cần Giờ sở hữu lợi thế đặc biệt với hệ sinh thái rừng ngập mặn, biển và đa dạng sinh học, mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững. Về dài hạn, chuyên gia cho rằng Cần Giờ không nên sao chép mô hình Dubai hay Las Vegas mà cần xây dựng hướng đi riêng, trở thành “siêu đô thị du lịch sinh thái biển quốc tế” gắn với bản sắc Nam Bộ. Với hạ tầng kết nối hiện đại và các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành "cửa biển du lịch" của TPHCM và điểm đến quốc tế trong tương lai.
Với tham luận "Làm thế nào để Cần Giờ trở thành động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam?", TS. Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch TPHCM, đã đưa ra một tầm nhìn chiến lược dựa trên nền tảng khoa học sự sống và cảm xúc sinh thái.
Ông đã đề xuất nhiều giải pháp để đưa Cần Giờ trở thành động lực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam, hướng tới mô hình du lịch sinh thái bền vững, thu hút dòng khách chất lượng cao. "Du khách đã sẵn sàng đến với Cần Giờ. Điều Cần Giờ cần lúc này là sự chuẩn bị để đón khách" , TS Dương Đức Minh nhấn mạnh. Để một siêu dự án có thể phát triển thành một siêu điểm đến quốc tế - nơi không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn hình thành hệ sinh thái kinh tế, thương mại và trải nghiệm quy mô lớn, bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl, cho biết Cần Giờ đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành “siêu điểm đến” mới của Việt Nam . Với dự án Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha , phát triển theo mô hình "thành phố tích hợp" , Cần Giờ được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tầm quốc tế, gắn với xu hướng du lịch xanh và wellness. Cùng với các công trình hạ tầng chiến lược kết nối sân bay Long Thành và khu vực Đông Nam Bộ, Cần Giờ được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về du lịch, thương mại và kinh tế đêm của TPHCM.
Giám đốc Marketing
Công ty CP Vinpearl cũng chỉ ra 5 trụ cột chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến một siêu dự án trở thành siêu điểm đến hàng đầu quốc tế. Đáng chú ý, t rong tháng 4 vừa qua , Vinpearl đã ký kết hợp tác chiến lược với các tập đoàn khách sạn quốc tế như Marriott International và IHG Hotels & Resorts nhằm đưa các thương hiệu lưu trú toàn cầu đến Cần Giờ. Đây được xem là bước đi quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, nghỉ dưỡng và MICE theo chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng phát triển Cần Giờ thành điểm đến du lịch mới mang tầm khu vực và quốc tế của TPHCM và Việt Nam. Trước khi kết thúc phiên tham luận, để hiểu rõ hơn về tiến độ triển khai thực tế của siêu đô thị, cũng như ghi nhận không khí thi công và những chuyển động mới nhất tại dự án, các khách mời tại hội thảo đã được kết nối với phóng viên Báo Người Lao Động đang có mặt trực tiếp tại công trường Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng của Cần Giờ trong thời gian tới.
Sau phiên tham luận, là phiên toạ đàm chuyên sâu.
Mở đầu phần tọa đàm về tác động kinh tế, cơ hội đầu tư và các điều kiện để Cần Giờ bứt phá trở thành điểm đến quốc tế quy mô lớn trong tương lai gần, TS Đinh Thế Hiển - chuyên gia kinh tế - cho rằng Cần Giờ không nên chỉ được định vị là một điểm đến du lịch mà cần được phát triển như một siêu đô thị tích hợp, đóng vai trò động lực kinh tế mới của TPHCM. "Cần Giờ đang được định hướng trở thành không gian chiến lược mới của TPHCM, vừa là “lá phổi xanh”, vừa mở ra dư địa phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái và đô thị đa trung tâm. Với lợi thế là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới nằm trong lòng siêu đô thị, cùng các dự án quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise và hạ tầng kết nối hiện đại, Cần Giờ được kỳ vọng giúp TPHCM chuyển từ điểm trung chuyển thành điểm đến lưu trú dài ngày. Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai có thể mở ra mô hình “sống ở biển - làm việc ở trung tâm”, ô ng Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HOREA), cho biết. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, Phó Tổng Giám đốc Vietravel, kỳ vọng Cần Giờ sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện âm nhạc, giải trí, thể thao quốc tế quy mô lớn. Trong khi đó, Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Vinhomes, cho rằng mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm của Cần Giờ đến từ định hướng phát triển Vinhomes Green Paradise như một “đô thị điểm đến”, có khả năng tự tạo dòng khách và hình thành hệ sinh thái dịch vụ - lưu trú - giải trí hoàn chỉnh. Đây là mô hình phát triển xuyên suốt của Vinhomes tại nhiều đại đô thị như Vinhomes với các dự án tiêu biểu như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park hay Vinhomes Global Gate, nơi không chỉ để ở mà còn tích hợp đầy đủ tiện ích vui chơi, thương mại và sự kiện quy mô lớn.
Góc nhìn của ông Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP HCM,
về góc độ chiến lược, quy hoạch Cần Giờ đang được định vị trở thành hạt nhân của “siêu đô thị biển”, vừa phát triển kinh tế biển, logistics và cảng trung chuyển quốc tế, vừa giữ vai trò đô thị sinh thái đặc thù thích ứng biến đổi khí hậu.Với hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Cần Giờ được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và tăng liên kết vùng. Thành phố định hướng phát triển nơi đây theo mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp, ưu tiên du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế xanh, gắn với bảo tồn rừng ngập mặn và phát triển bền vững.
Với góc nhìn của c
hính quyền địa phương, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, địa phương đang sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới với sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ từ Trung ương và TPHCM. Nếu đạt quy mô khoảng 40 triệu lượt khách/năm như kỳ vọng, Cần Giờ sẽ trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế dịch vụ và đô thị sinh thái phía Nam.Hiện địa phương tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đầu tư hạ tầng chiến lược để chuyển từ điểm đến cuối tuần sang trung tâm du lịch hoạt động quanh năm; chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng đô thị sinh thái gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số; và thúc đẩy cơ cấu kinh tế sang du lịch, dịch vụ, thương mại và kinh tế đêm, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Bà nhấn mạnh phát triển Cần Giờ phải đi đôi với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn – “lá phổi xanh” của TPHCM, qua đó đảm bảo tăng trưởng xanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Với mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, KTS Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, cho rằng
đây được xem là định hướng quan trọng, mang tính quy hoạch và có thể còn tiếp tục tăng trong tương lai khi các dự án quy mô lớn hình thành. Trong đó, Vinhomes Green Paradise giữ vai trò động lực nổi bật, với vị trí chiến lược và tầm nhìn phát triển đô thị tích hợp gắn với du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí.Các công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới tạo dấu ấn kiến trúc và bản sắc riêng, góp phần nâng tầm sức hút điểm đến. Việc phát triển tổ hợp vui chơi, lưu trú và thương mại quy mô lớn cũng giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh.Theo các chuyên gia, mô hình này không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn tạo động lực phát triển dài hạn cho Cần Giờ và TPHCM, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp, người dân và ngành du lịch Việt Nam.
Phát biểu tổng kết tại hội thảo, Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo
Người Lao Động, cho rằng với định hướng phát triển mới cùng sự xuất hiện của dự án Vinhomes Green Paradise, nếu được triển khai đúng theo quy hoạch và tầm nhìn đề ra, Cần Giờ hoàn toàn có thể chuyển mình mạnh mẽ, giống như "cô bé Lọ Lem" bước ra trở thành trung tâm phát triển mới của thành phố. Trong định hướng tương lai, Cần Giờ không chỉ là khu đô thị biển mới mà còn có thể trở thành biểu tượng phát triển xanh, hiện đại và nhân văn của TPHCM. Từ những trao đổi tại hội thảo hôm nay, các chuyên gia cho rằng Cần Giờ đang đứng trước thời cơ quan trọng để bứt phá. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và đô thị sinh thái mới của TPHCM. Khi Cần Giờ phát triển, không chỉ TPHCM được hưởng lợi mà còn góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế quốc gia.
