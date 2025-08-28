Toàn cảnh khai mạc triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới" giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển; giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử.