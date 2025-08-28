Toàn cảnh khai mạc triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
Sáng 28-8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo,
nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến tham dự khai mạc Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội) Ngay sau phần phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc triển lãm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lái xe điện đưa Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã di chuyển tới các phân khu trưng bày triển lãm tham quan, trải nghiệm không gian tại đây.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới" giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển; giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử. Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000 m2 với 3 phân khu chính.
Trong đó, nổi bật có không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.
Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân
Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, do Viettel nghiên cứu và phát triển. Robot đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ.
Tên lửa đối hạm "Sông Hồng" (VSM-01A) do Viettel nghiên cứu, sản xuất
Triển lãm lần này gây ấn tượng cho người dân thông qua nhiều hình thức như hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu dưới công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo…)
Ngoài ra, các khu vực triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch cũng thu hút đông đảo người dân đến theo dõi Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu văn hóa 54 dân tộc, tài nguyên thiên nhiên ba miền cùng các công trình kiến trúc tiêu biểu xưa và nay.Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, nhiều hoạt động nghệ thuật, diễn đàn, hội thảo sẽ được tổ chức, tất cả đều phục vụ miễn phí cho người dân.
Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử gian khổ nhưng đầy vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.
Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ, liên tục trong các ngày từ 29-8 đến hết ngày 5-9
