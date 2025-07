Đặc biệt, Báo Người Lao Động đã dành tặng sự tri ân đặc biệt đến gia đình ông Đinh Khắc Cần (bí danh: Hai Cần), là thành viên Ban Biên tập Báo Công Nhân Giải Phóng thời hoạt động bí mật trong chiến khu năm 1965 -1967. Sau nhiều lần trạm in báo đặt dưới địa đạo ở Củ Chi, rồi phải dời về Trảng Bàng và Thủ Dầu Một do bị địch liên tục đánh phá, năm 1966, ông Hai Cần rút về nội thành Sài Gòn, bí mật cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh tiếp tục in báo dưới sự chỉ huy của Ban Công vận Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Năm 1967, cơ sở bị lộ, ông Hai Cần bị địch bắt, đày ra Côn Đảo. Sau giải phóng, ngày 28-7-1975, Báo Công Nhân Giải Phóng chính thức ra mắt và phát hành trở lại, trở thành diễn đàn của công nhân lao động thành phố. Lúc này, ông Đinh Khắc Cần về công tác tại Liên hiệp Công đoàn Thành phố, sau đó giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực của tổ chức này cho đến ngày nghỉ hưu. Tháng 2-2020, ông Hai Cần qua đời do tuổi cao, sức yếu.