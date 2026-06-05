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Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 1.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 2.

Chiều 5-6, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa, TPHCM), Báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 3.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 4.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 5.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 6.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 7.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 8.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 9.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 10.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 11.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 12.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 13.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 14.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 15.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và địa phương cùng lãnh đạo các lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp... tham dự chương trình

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 16.

Dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, toàn thể các đại biểu trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ, chính thức bắt đầu Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026)

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 17.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 18.

Hơn 7 năm qua, từ chương trình Tự hào cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động đã có 2.118.120 lá cờ được trao và ký kết trao tặng chiến sĩ, đồng bào cả nước. Dịp này, Báo Người Lao Động ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Đại học Quốc gia TPHCM về phát động góp sức cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và ký kết với Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, về việc phối hợp triển khai thực hiện chương trình.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 19.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 20.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của người đứng đầu cơ quan Báo Người Lao động, Chủ tịch nước có Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà báo - Tiến sĩ Tô Đình Tuân. Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (bìa phải) - và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, chúc mừng Nhà báo, Tiến sĩ Tô Đình Tuân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 22.

Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - chúc mừng Nhà báo Tô Đình Tuân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 23.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - nhận xét: Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí có nhiều nỗ lực đổi mới đáng ghi nhận. Trong bối cảnh môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, báo đã chủ động chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, phát triển các sản phẩm video, podcast, mạng xã hội và nhiều hình thức truyền thông hiện đại.Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Người Lao Động còn để lại nhiều giá trị cho xã hội thông qua các chương trình sau mặt báo. Đây là hướng đi đáng khuyến khích của báo chí hiện đại, không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần tạo ra giá trị cho đời sống; không chỉ làm nhiệm vụ truyền thông mà còn kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong nhân dân.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 24.

Đánh giá cao chương trình Tự hào cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một hành trình đầy ý nghĩa, một chương trình mang đậm dấu ấn của báo chí thành phố và cả nước trong việc khơi dậy, lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc. Đồng thời ông cũng tin tưởng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, tiếp nối và lan tỏa trong chặng đường sắp tới.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 25.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập và tập thể Báo Người Lao Động, Nhà báo, Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, sự ghi nhận, động viên và chỉ đạo sâu sắc của ông Lê Quốc Minh và ông Đặng Minh Thông dành cho Báo Người Lao Động, cho Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và cho đội ngũ những người làm báo Người Lao Động. "Những lời phát biểu của các đồng chí lãnh đạo hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với một chương trình đã đi qua hành trình 7 năm, mà còn là nguồn động viên rất lớn để Báo Người Lao Động tiếp tục nỗ lực, tiếp tục đổi mới và tiếp tục phụng sự bạn đọc, phụng sự người lao động, phụng sự TPHCM và đất nước" - nhà báo Tô Đình Tuân phát biểu.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 26.

Dịp này, Báo Người Lao Động đã tổ chức trao giải hai cuộc thi gồm cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 27.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 28.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 29.

Hai cuộc thi không có giải nhất. Giải nhì thuộc về tác phẩm “Chuyến đi đáng nhớ” của tác giả Đặng Thanh Bình và bộ ảnh “Ngày về đất mẹ” của tác giả Huỳnh Thanh Liêm. Giải ba thuộc về tác phẩm: "Trường Sa nơi anh nằm lại"; tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thùy. 2 giải khuyến khích thuộc về tác phẩm: "Những "cột mốc sống" nơi biên giới"; tác giả: Quỳnh Anh, Hà Lê, Hồng Nhi; tác phẩm: "Giữ bình yên nơi đầu sóng"; tác giả: Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu - Chính trị viên phó Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; nguyên Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 4031.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 30.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 31.

Cũng tại buổi lễ, nhằm ghi nhận những đóng góp của các đơn vị đồng hành,đơn vị phối hợp triển khai chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và các giám khảo chấm giải 2 cuộc thi, Ban Tổ chức trao tặng bảng tri ân và thư cảm ơn đến các đơn vị, cá nhân.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 32.

Nhiều đại biểu tin rằng những giá trị của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ tiếp tục được duy trì, tiếp nối và lan tỏa trong chặng đường sắp tới. Bởi tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho đất nước là những giá trị không bao giờ thay đổi.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc - Ảnh 33.



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