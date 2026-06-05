Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - nhận xét: Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí có nhiều nỗ lực đổi mới đáng ghi nhận. Trong bối cảnh môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, báo đã chủ động chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, phát triển các sản phẩm video, podcast, mạng xã hội và nhiều hình thức truyền thông hiện đại.Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Người Lao Động còn để lại nhiều giá trị cho xã hội thông qua các chương trình sau mặt báo. Đây là hướng đi đáng khuyến khích của báo chí hiện đại, không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần tạo ra giá trị cho đời sống; không chỉ làm nhiệm vụ truyền thông mà còn kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong nhân dân.

