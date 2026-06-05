Chiều 5-6, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa, TPHCM), Báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và địa phương cùng lãnh đạo các lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp... tham dự chương trình
Hơn 7 năm qua, từ chương trình Tự hào cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động đã có 2.118.120 lá cờ được trao và ký kết trao tặng chiến sĩ, đồng bào cả nước. Dịp này, Báo Người Lao Động ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Đại học Quốc gia TPHCM về phát động góp sức cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và ký kết với Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, về việc phối hợp triển khai thực hiện chương trình.
Hai cuộc thi không có giải nhất. Giải nhì thuộc về tác phẩm “Chuyến đi đáng nhớ” của tác giả Đặng Thanh Bình và bộ ảnh “Ngày về đất mẹ” của tác giả Huỳnh Thanh Liêm. Giải ba thuộc về tác phẩm: "Trường Sa nơi anh nằm lại"; tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thùy. 2 giải khuyến khích thuộc về tác phẩm: "Những "cột mốc sống" nơi biên giới"; tác giả: Quỳnh Anh, Hà Lê, Hồng Nhi; tác phẩm: "Giữ bình yên nơi đầu sóng"; tác giả: Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu - Chính trị viên phó Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; nguyên Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 4031.
Cũng tại buổi lễ, nhằm ghi nhận những đóng góp của các đơn vị đồng hành,đơn vị phối hợp triển khai chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và các giám khảo chấm giải 2 cuộc thi, Ban Tổ chức trao tặng bảng tri ân và thư cảm ơn đến các đơn vị, cá nhân.
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