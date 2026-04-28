Sáng 27-4,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm hỏi, động viên công nhân - lao động tại Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TPHCM)
Chương trình còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo
TPHCM và gần 300 công nhân đang làm việc tại TPHCM.
Trao đổi với đội ngũ cán bộ Công đoàn và người lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ công nhân - lao động TPHCM.
"Tôi rất vui khi thấy thời gian qua, các cấp Công đoàn, chính quyền TPHCM, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống công nhân - lao động. Nhiều chương trình hỗ trợ về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tặng quà công nhân khó khăn, hỗ trợ con em công nhân, giúp đỡ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động... đã được triển khai. Những việc làm ấy tuy có thể chưa giải quyết được triệt để những khó khăn nhưng rất ấm áp, mang ý nghĩa nhân văn và thể hiện được bản chất tốt đẹp của chế độ ta, đó là không để ai bị bỏ lại phía sau" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Trước đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết sau gần 40 năm đổi mới, công nhân nước ta có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tuy nhiên, họ cũng đang chịu tác động của quá trình hội nhập quốc tế và đối mặt nhiều khó khăn. Trước yêu cầu mới, Công đoàn Việt Nam đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, triển khai thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, lấy người lao động là trung tâm của mọi kế hoạch hoạt động; phát động, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển mạnh về năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Tại buổi gặp gỡ, trong không khí cởi mở, chân tình, nhiều cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động đã bày tỏ những trăn trở, nguyện vọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Anh Lưu Văn Nhiệm, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec, cho biết bản thân đam mê sáng tạo, từng có sáng kiến tiết giảm chi phí gần 5 tỉ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, ổn định sản xuất và hạn chế lãng phí. Anh Nhiệm mong muốn công nhân - lao động tiếp tục được quan tâm tạo điều kiện để học nghề trước khi vào làm nghề, được nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc; có thêm các cơ sở đào tạo nghề với thời gian linh hoạt để có thể tham gia.
Đáng chú ý, nữ công nhân Huỳnh Thị Lý, đang làm việc tại Công ty Yazaki DS Việt Nam, chia sẻ chị từng có thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Từ nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của Công đoàn công ty cùng người thân, chị đã từng bước vượt qua.
Chia sẻ những khó khăn mà công nhân - lao động đang đối mặt,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng ta phải nhìn thẳng, phải lắng nghe thật kỹ, phải gỉải quyết bằng trách nhiệm và tình thương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao những món quà động viên công nhân - lao động tại TPHCM Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà cho công nhân - lao động tại sự kiện
Sự kiện đặc biệt này diễn ra nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và Tháng Công nhân năm 2026
HOÀNG TRIỀU thực hiện
