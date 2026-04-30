Ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tham dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phía TPHCM có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - cùng các Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các sở - ban - ngành thành phố.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết thành phố xác định triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, được tổ chức khẩn trương, đồng bộ, linh hoạt, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn Đảng và toàn dân.

UBND TPHCM đã ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm. Đến nay, đã ban hành 100% chương trình, kế hoạch hành động cho 9 nghị quyết chiến lược, xác định rõ đơn vị phối hợp và các sản phẩm đầu ra.

TPHCM xác định thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chiến lược. Do đó, ngay từ đầu năm, Thành ủy TPHCM đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM ban hành kế hoạch về thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.



Cùng với 3 động lực truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, TPHCM tập trung đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, tập trung xử lý quyết liệt các nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã giao.

Về công tác kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, cao điểm hành động, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân; tổ chức đồng bộ từ thành phố đến tất cả xã, phường, đặc khu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.

TPHCM cũng xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, về an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị, thành phố tập trung chăm lo toàn diện cho người có công, hộ nghèo và công nhân (CN), lao động; đẩy mạnh xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương; quyết tâm di dời, sắp xếp lại nhà ở ven kênh rạch để nâng tầm mỹ quan đô thị.

Tại buổi làm việc, TPHCM đã kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới để tạo ra cơ chế đột phá vượt trội.

Song song đó, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh cho TPHCM chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, thành phố đã xây dựng dự thảo nghị quyết, dự thảo đề cương và nội dung của Luật Đô thị đặc biệt. Sắp tới, thành phố sẽ trình các cơ quan Trung ương, lấy ý kiến chuyên gia và trình Bộ Chính trị, Quốc hội. "TPHCM cam kết cùng Trung ương nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Trước đề xuất của TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế cho Nghị quyết 31/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc này rất phù hợp với không gian, bối cảnh mới của TPHCM.

Về tiến độ, TPHCM đã hoàn thành dự thảo, Văn phòng Trung ương Đảng đang lấy ý kiến các cơ quan Trung ương. Trong tháng 5-2026 sẽ ban hành nghị quyết để làm căn cứ pháp lý tiến hành các đầu việc khác.

Đối với đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nghị quyết và luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí vấn đề trên, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2. TPHCM cùng với các ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7-2026.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM.

Trong bối cảnh phải triển khai cùng lúc nhiều việc lớn, khó, nhất là sau sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên một không gian siêu đô thị với 14 triệu dân và 168 xã, phường, đặc khu, TPHCM đã chủ động, bài bản, quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những bước đi ban đầu, TPHCM cần tiếp tục thực hiện để đạt được những kết quả cuối cùng.

Mặt khác, báo cáo của TPHCM cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Vì vậy, thành phố cần sớm sơ kết mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy những mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, cần chú trọng thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp vào trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, tránh bỏ lỡ cơ hội.

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận tình hình thế giới sẽ có biến động. Điều này đòi hỏi TPHCM phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn và có tầm nhìn xa hơn trong việc phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.

TPHCM phải nâng cao năng lực chống chịu, chủ động các kịch bản ứng phó; tiếp cận an ninh năng lượng, bảo đảm đủ điện, xăng dầu cho sản xuất - kinh doanh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng 2 con số với vai trò dẫn dắt nền kinh tế của TPHCM. Đồng thời, thúc đẩy triển khai ngay các dự án đầu tư công, tư nhân, nước ngoài, không để dự án treo làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị TPHCM đặt trọng tâm cải cách vào thể chế. Theo đó, phải cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương, phù hợp với thực tiễn địa phương; không chỉ dừng lại ở chương trình hành động mà phải kiến tạo thành các mô hình phát triển cụ thể. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về khoa học - công nghệ, kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp và đồng bộ; lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, thành phố cần chủ động hơn trong liên kết vùng; tổ chức lại không gian phát triển phía Nam; đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt.

Ngoài ra, TPHCM cần đánh giá nghiêm túc và quyết liệt hơn với các chỉ đạo trước đây, nhất là các vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường để tạo chuyển biến thực chất ngay trong nhiệm kỳ này. "Không để những việc này dai dẳng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy nhanh việc cải tạo các khu dân cư xuống cấp, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, bảo đảm hài hòa lợi ích và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM có quy mô càng lớn, mô hình quản trị càng mới, nhiệm vụ càng nặng nề thì càng phải giữ vững đoàn kết, thống nhất kỷ cương, tăng cường công tác cán bộ, tư tưởng dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm, làm chậm tiến độ công việc. "Tinh thần này, Trung ương sẽ làm gương và hằng quý sẽ đánh giá tình hình các địa phương; chấm điểm theo chỉ tiêu, hành động..." - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị sẽ rà soát lại công việc, làm rõ hơn trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi. Các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và bộ, ngành phải đồng hành mạnh mẽ, thực chất và kịp thời hơn với những vấn đề phát triển của TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. TPHCM xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực và nơi hội tụ những mô hình, sáng kiến mới của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Năm nay kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức các hoạt động trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương, lãng phí để người dân cảm nhận được sự vĩ đại và xứng tầm của thành phố, tạo niềm phấn khởi.

"Phải biến tinh thần kỷ niệm thành hành động, thành động lực để khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và trách nhiệm cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu. Các hoạt động phải gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, khởi công, đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tạo ra kết quả công trình cụ thể, thiết thực, có chuyển biến rõ rệt.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho TPHCM trong thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn mà còn là những yêu cầu cụ thể cho thành phố; là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ những kết quả bước đầu đạt được dù còn khiêm tốn nhưng có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ, đây là những kết quả bước đầu của một không gian mới của TPHCM, trong bối cảnh áp dụng phương thức quản trị mới - chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố nhận thức được trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương, của người dân cả nước. Đồng thời, thành phố phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo; giải quyết những dự án tồn tại cũ; tính toán đến phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để có giải pháp kịp thời.

Bí thư Thành ủy TPHCM cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương, những chỉ tiêu mà TPHCM đã đặt ra sẽ hoàn thành ở mức cao nhất. Hai cam kết quan trọng nữa là năm nay, TPHCM sẽ tăng trưởng 2 con số; thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng, theo nguyên tắc không chỉ thu từ đất mà phấn đấu khai thác các nguồn lực khác.

Chia sẻ về cảm xúc, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết sau khi nghe kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cảm thấy lo lắng bởi vì nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định có một cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Ông mong muốn duy trì, tăng tần suất các cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương với địa phương, qua đó giúp TPHCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

"Chúng tôi cảm nhận rằng TPHCM không đơn độc, luôn nhận được sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương" - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nói.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động (NLĐ) tại Khu nhà ở xã hội (NƠXH) CN Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TPHCM).

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết sau gần 40 năm đổi mới, CN nước ta có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Tuy nhiên, họ cũng đang chịu tác động mạnh của quá trình hội nhập quốc tế và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Mặt bằng chung học vấn và kỹ năng nghề chưa cao, thiếu CN lành nghề ở hầu hết các ngành. Việc làm, thu nhập thiếu ổn định, số CN có tài chính tích lũy chưa nhiều; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng tăng.

Trước yêu cầu mới, Công đoàn Việt Nam đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, triển khai thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, lấy NLĐ là trung tâm của mọi kế hoạch hoạt động; phát động và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển mạnh về năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Xây dựng mô hình tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, năng động phù hợp với sự phát triển của quan hệ lao động và nhu cầu của đoàn viên trước yêu cầu mới.

Tại buổi gặp gỡ, trong không khí cởi mở, chân tình, nhiều cán bộ Công đoàn, đoàn viên, NLĐ đã gửi gắm những trăn trở, nguyện vọng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Anh Lưu Văn Nhiệm, CN Công ty TNHH Sài Gòn Stec, cho biết anh rất vinh dự khi lần đầu tiên được gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bản thân anh Nhiệm là CN đam mê sáng tạo, anh từng có sáng kiến tiết giảm chi phí gần 5 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, ổn định sản xuất và hạn chế lãng phí. Anh mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để CN được học nghề trước khi vào làm nghề, được nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc; mở thêm các cơ sở đào tạo nghề với thời gian linh hoạt để CN có thể tham gia.

"Thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, trong đó có Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Tôi mong có thêm cơ chế để một phần nguồn lực này được dành hỗ trợ cho các sáng kiến tại doanh nghiệp (DN), nhất là những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, có thể áp dụng ngay và mang lại hiệu quả rõ rệt" - anh Nhiệm đề xuất.

Song song với công tác đào tạo nghề, thúc đẩy năng suất lao động, các cán bộ Công đoàn, NLĐ cũng bày tỏ nguyện vọng sẽ có thêm các chính sách an sinh lâu dài để nâng chất lượng sống.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, cho rằng phần lớn NLĐ tại thành phố hiện nay là lao động nhập cư, chủ yếu sinh sống tại các khu nhà trọ. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết nhất là được hỗ trợ tiếp cận NƠXH gần nơi làm việc để giảm chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, BHYT là một nhu cầu thiết yếu và được CN sử dụng thường xuyên khi ốm đau. Tuy nhiên, vẫn còn một số bệnh nằm ngoài danh mục chi trả, nên NLĐ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Vấn đề học tập của con em CN cũng còn nhiều trở ngại. Việc đăng ký học, tìm kiếm nhà trẻ, cơ sở giáo dục phù hợp còn gặp khó khăn do vị trí và điều kiện chưa thuận lợi...

Sau khi nghe báo cáo của đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và lắng nghe một số ý kiến của đại diện CN, NLĐ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động trước những câu chuyện bình dị nhưng rất đáng quý. Những điều giản dị trong cuộc sống nhưng ánh lên vẻ đẹp của người CN Việt Nam hôm nay: cần cù, chịu khó, giàu nghị lực, sống có trách nhiệm, biết thương yêu gia đình, gắn bó với đồng nghiệp, với DN, với tổ chức Công đoàn và với đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đội ngũ CN, NLĐ đã góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố hiểu, trân trọng điều đó và có trách nhiệm phải chăm lo tốt hơn nữa cho anh chị em CN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM tiếp tục coi việc chăm lo đời sống NLĐ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thành phố cần rà soát kỹ hơn nhu cầu về NƠXH, nhà lưu trú CN, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các KCN-KCX và những địa bàn có đông CN sinh sống.

"Phải làm sao để CN không chỉ có việc làm, mà còn có nơi ở ổn định; không chỉ có thu nhập, mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho bố mẹ ở quê; không chỉ lao động, mà còn được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi..." - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn NLĐ tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn phải gần CN hơn nữa, hiểu CN hơn nữa, nói được tiếng nói của CN và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN.

Các DN, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm hơn đến CN của mình. DN muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo cho NLĐ; phải bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động; phải lắng nghe sáng kiến, tôn trọng nhân phẩm, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề cho CN. Khi NLĐ yên tâm, gắn bó, tự hào về nơi làm việc của mình thì DN cũng sẽ mạnh hơn, ổn định hơn và phát triển lâu dài hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Khoa học - công nghệ thay đổi rất nhanh; yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao. Anh chị em CN, NLĐ cần tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện. Mỗi CN hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Những chỉ đạo đáng chú ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo sâu sắc liên quan đến CN, lao động TPHCM. Bảo đảm an sinh lâu dài Chăm lo cho CN không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong dịp lễ, Tết; mà quan trọng hơn là tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học thuận lợi hơn, dịch vụ y tế gần hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn. Đẩy mạnh NƠXH, nhà lưu trú cho CN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM rà soát kỹ hơn nhu cầu về NƠXH, nhà lưu trú CN, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng... Công đoàn phải thực sự là mái nhà ấm áp Các cấp Công đoàn phải gần CN hơn nữa, hiểu CN hơn nữa, nói được tiếng nói của CN và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào, mà phải thực sự là mái nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, CN, NLĐ. DN muốn phát triển bền vững phải chăm lo cho CN Với các DN, người sử dụng lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tiếp tục quan tâm hơn đến CN của mình. CN không chỉ là người làm thuê, mà là người đồng hành với DN. DN muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo cho NLĐ; phải bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động... CN phải chủ động học nghề, nâng cao kỹ năng mới Về phía CN, NLĐ, cần tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện.















