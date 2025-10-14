Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM đã đến tham quan khu vực không gian triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM. Đây là không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí - xuất bản tiêu biểu đại diện cho hơn 1.500 đơn vị xuất bản và phát hành, cùng 39 cơ quan báo chí chủ lực trên địa bàn TP HCM, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển của báo chí – xuất bản thành phố trong thời kỳ chuyển đổi số.