Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 1.

Sáng 14-10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM đã đến tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM trước giờ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 2.

Tại triển lãm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có dịp trải nghiệm sản phẩm sách nói và tham quan không gian triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM với chủ đề “Đảng bộ TP HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM đã đến tham quan khu vực không gian triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM. Đây là không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí - xuất bản tiêu biểu đại diện cho hơn 1.500 đơn vị xuất bản và phát hành, cùng 39 cơ quan báo chí chủ lực trên địa bàn TP HCM, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển của báo chí – xuất bản thành phố trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 4.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xem giới thiệu các sản phẩm công nghệ trưng bày tại triển lãm

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm khu trưng bày Báo Người Lao Động tại triển lãm

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 6.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan khu trưng bày Báo Người Lao Động tại không gian triển lãm thành tựu Báo chí – Xuất bản TP HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 7.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân giới thiệu với Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về khu trưng bày Báo Người Lao Động

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 8.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 9.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành nhiều thời gian để thăm hỏi các đơn vị báo chí - xuất bản trên địa bàn TP HCM tại triển lãm

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 11.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 12.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi và ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, thăm khu trưng bày Báo Người Lao Động tại Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 13.

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản diễn ra từ ngày 13 đến 15-10 được bố trí ngay trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP HCM (cổng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, TP HCM) - nơi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP HCM - Ảnh 14.

 

