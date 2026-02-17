TP HCM hiện thực hóa khát vọng vươn tầm

Năm 2026 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I - được xác định là năm "tạo đà, tạo lực" cho chặng đường phát triển tiếp theo của thành phố. Sau khi ổn định tổ chức bộ máy, TP HCM chuyển sang giai đoạn hành động quyết liệt, tăng tốc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết mang tính đột phá, hướng tới những kết quả cụ thể, rõ ràng và có thể đo lường.

- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: Năm 2025 thực sự là một năm rất đặc biệt - một năm "thử lửa" đối với năng lực quản trị, điều hành và bản lĩnh hành động của TP HCM trong bối cảnh mới. Thành phố vừa phải tổ chức lại bộ máy chính quyền phù hợp với quy mô siêu đô thị, vừa phải bảo đảm nhịp tăng trưởng, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh - trật tự và niềm tin xã hội.

Trong bối cảnh nhiều thời cơ lẫn áp lực đan xen, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng hành của các bộ, ngành; sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, UBND TP HCM đã điều hành quyết liệt, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận với những gam màu sáng khá rõ nét.

Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch. GRDP tăng 8,03%; quy mô kinh tế đạt gần 3 triệu tỉ đồng - chiếm gần 24% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 800.043 tỉ đồng - vượt 19,1% dự toán Trung ương và HĐND TP HCM giao, chiếm gần 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Môi trường đầu tư - kinh doanh của TP HCM tiếp tục được cải thiện. Thành phố đã rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ. Gần 60.000 doanh nghiệp mới đã được thành lập với tổng vốn đăng ký hơn 2,06 triệu tỉ đồng. TP HCM thu hút 8,16 tỉ USD vốn FDI - tăng hơn 21,1% so với năm trước, trong đó hơn 2 tỉ USD vào lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

TP HCM cũng đã tháo gỡ 85% số dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, "mở khóa" hơn 800.000 tỉ đồng nguồn lực xã hội. Đây là kết quả rất quan trọng, thể hiện quyết tâm không để nguồn lực bị lãng phí, không để cơ hội bị bỏ lỡ.

Bên cạnh đó, TP HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm ở một vài lĩnh vực; hiệu quả vận hành bộ máy mới chưa đồng đều; hạ tầng đô thị chưa theo kịp quy mô phát triển; rồi ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường... Đây cũng là những vấn đề từng được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, và TP HCM xác định phải tập trung giải quyết bằng hành động thực chất trong thời gian tới.





- Yêu cầu lớn nhất là tạo ra chuyển biến thực chất, rõ nét và đo lường được. TP HCM không thể hài lòng với quyết tâm chung chung, mà mọi mục tiêu phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể.



Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu nền kinh tế theo chiều sâu, lấy kinh tế số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới. Do đó, TP HCM xem khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, Trung tâm Tài chính quốc tế và hệ thống cảng biển - logistics là động lực chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, khi TP HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn và kỳ vọng lớn hơn từ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cũng như Trung ương. Vì vậy, TP HCM xác định phải đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành. Bộ máy chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị rủi ro và phục vụ; từ cách làm theo kế hoạch sang theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, kết quả thực chất; từ "có làm" sang "biết làm và làm đến nơi đến chốn".

- Nghị quyết 260 là quyết sách có ý nghĩa đặc biệt đối với TP HCM. Đây là "chiếc áo" đủ rộng, đủ mạnh để thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, mở ra không gian phát triển mới. Tinh thần xuyên suốt của TP HCM là xin cơ chế, không xin tiền. Khi có cơ chế phù hợp, minh bạch, thông thoáng, thì các nguồn lực xã hội sẽ tự động được khơi thông.

Nghị quyết 260 cho phép TP HCM thí điểm nhiều cơ chế đặc thù chưa từng có tiền lệ: từ đầu tư, tài chính - ngân sách, quy hoạch - đô thị, khoa học - công nghệ đến tổ chức bộ máy. Các cơ chế về TOD, khu thương mại tự do, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tổ chức lại không gian đô thị sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mang tính dẫn dắt.

Quan trọng hơn, nghị quyết này trao cho TP HCM quyền chủ động. Quyền chủ động đó phải được chuyển hóa thành hành động nhanh chóng, quyết liệt và hiệu quả.

Muốn phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, TP HCM không thể tiếp tục đi theo cách làm cũ. TP HCM cần có hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối liên vùng, vận hành thông minh, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển – không chỉ trong ranh giới hành chính thành phố mà còn cả toàn vùng.

Từ năm 2026, TP HCM sẽ bước vào giai đoạn mà tôi gọi là "đại công trường". Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược sẽ được triển khai đồng loạt như: đường ven biển TP HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đường Võ Văn Kiệt nối dài, các tuyến đường sắt nội đô, đường Vành đai 2, 3, 4 cùng các dự án quy mô lớn như Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc...

Khi các công trình này hoàn thành, không gian phát triển của TP HCM sẽ được mở rộng, đến năm 2035 cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành về trung tâm thành phố chỉ còn khoảng 30 phút; việc kết nối với Mộc Bài, Thủ Dầu Một… cũng thuận lợi hơn nhiều. Quan trọng hơn, hành lang biển từ TP HCM – Vũng Tàu đến khu vực ĐBSCL sẽ hình thành một trục kinh tế - du lịch mới, tạo động lực tăng trưởng lâu dài cho toàn vùng.

Những kết nối đó không chỉ giúp giao thông thông suốt, mà còn cho phép TP HCM tái cấu trúc không gian đô thị một cách chủ động, tái bố trí dân cư hợp lý hơn, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng mới. Tất cả được đặt trong tổng thể định hướng phát triển "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực".

Có thể nói, Nghị quyết 260 không chỉ mở ra dư địa đầu tư hạ tầng mà còn tạo nền tảng để TP HCM chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ một đô thị lớn sang siêu đô thị đa cực, hiện đại và bền vững. Đây là bước chuẩn bị mang tính quyết định để thành phố bứt phá trong giai đoạn 2026-2030 và xa hơn nữa.

- Đúng vậy. Thể chế là điều kiện cần, tổ chức thực hiện là điều kiện đủ. Nếu không thay đổi cách nghĩ, cách làm, thì cơ chế tốt đến đâu cũng không phát huy hiệu quả.

Tôi yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ động nghĩ - chủ động làm - biết làm - dám chịu trách nhiệm. Khi đã phân cấp, phân quyền rõ thì không né tránh, không đùn đẩy. Điều quan trọng nhất là động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, không để xảy ra tiêu cực, không vụ lợi cá nhân.

TP HCM sẽ tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng kỷ luật - kỷ cương nhưng không để tâm lý sợ sai ảnh hưởng đến bộ máy. Mục tiêu cuối cùng là công việc phải chạy, dự án phải triển khai, người dân và doanh nghiệp phải được hưởng lợi.





