TP HCM: Mãn nhãn với các màn biểu diễn ấn tượng của lực lượng công an

Chiều 6-6, hàng loạt các hoạt động trong chương trình Vinh quang Công an nhân dân chính thức diễn ra trên đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Những màn biểu diễn võ thuật, khí công cùng các tình huống chiến đấu giả định do cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân khiến hàng ngàn người dân và du khách vỡ òa trong sự xúc động và phấn khích.

Dưới đây là những hình ảnh ngày đầu tiên trong chuỗi hoạt động của chương trình Vinh quang Công an nhân dân:

Đội nhạc nghi lễ công an khuấy động không khí lễ hội bằng các giai điệu truyền thống tự hào

Nữ học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong màu áo truyền thống, tô thêm sắc màu cho buổi lễ

Các học viên Trường Cảnh sát nhân dân tham gia màn đánh trống khai mạc

Các chiến sĩ đang tập các động tác khí công để chuẩn bị cho những màn biểu diễn

Uốn cong thanh sắt bằng tay và cổ

Màn trình diễn mang vật nặng đi trên mẻ chai khiến ai cũng nể phục

Các chiến sĩ thể hiện khả năng "mình đồng da sắt" khi cùng lúc nhiều gậy gỗ to bản đập vào

Thót tim với màn kê dao lên tay, bên dưới là gạch rồi dùng búa đập, gạch vỡ nhưng cánh tay thép của chiến sĩ vẫn không hề trầy xước

Rèn luyện thể lực là hoạt động thường xuyên của lực lượng công an nhân dân để luôn sẵn sàng chiến đấu

Màn đồng diễn võ thuật chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát cơ động

Các chiến sĩ công an thực hiện đẩy cong mũi giáo nhọn bằng cổ

Nữ chiến sĩ kẹp dao vào cổ kéo chiếc xe cấp cứu di chuyển trong sự cảm phục của người dân

Màn biểu diễn chó nghiệp vụ tấn công đối tượng khủng bố