Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano tuyên truyền bầu cử. Bảng niêm yết danh sách cử tri cùng các màn hình LED thông tin được bố trí rộng khắp, tạo nên không khí trang trọng và phấn khởi.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu, sẵn sàng trao gửi niềm tin qua từng lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 thuộc Đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Lễ khai mạc có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại khu vực bỏ phiếu số 26 (đơn vị Bầu cử số 6, Khu phố Phú Thuận, phường Phú An) là một trong những điểm bỏ phiếu được TPHCM chọn làm điểm. Tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây có Ông Nguyễn Minh Triết Nguyên Ủy viên bộ chính trị - Nguyên chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Hòa chung không khí ngày hội non sông, lãnh đạo TPHCM đã tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.

Hòa chung không khí bầu cử trên cả nước, khu vực bỏ phiếu tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TP HCM) trở thành một điểm bầu cử đặc biệt.

Tại đây có 611 cử tri tham gia, trong đó 17 cử tri là thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng và điều trị. Nhiều người mang thương tích nặng do chiến tranh, có người liệt hai chân phải ngồi xe lăn, có người bị cắt cụt tứ chi.

Khu vực bỏ phiếu số 53 được bố trí ngay trong khuôn viên trung tâm, giúp các thương, bệnh binh thuận lợi thực hiện quyền công dân của mình.

Tại Bệnh viện Quân y 175, nhiều bệnh nhân dù đang điều trị vẫn tham gia bỏ phiếu khi hòm phiếu phụ được đưa đến tận phòng bệnh.

Chị Nguyễn Thị Nhật Thanh (49 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận, TPHCM) vừa trải qua phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật và Tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Quân y 175. Đây là lần đầu chị tham gia bầu cử trong hoàn cảnh đặc biệt tại bệnh viện.

"Mặc dù đang nằm viện nhưng tôi vẫn được tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân của mình. Tôi cảm thấy quyền của cử tri được tôn trọng khi tổ bầu cử đến tận nơi." - chị Thanh chia sẻ.

Chiều 15-3, tổ công tác của Ủy ban bầu cử Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đã vượt sóng đưa thùng phiếu phụ ra Hòn Bảy Cạnh, hòn đảo được mệnh danh là "đảo rùa" lớn nhất Việt Nam để các cử tri là lực lượng kiểm lâm đang làm nhiệm vụ tại đây thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổ bầu cử còn bố trí thùng phiếu phụ di động để phục vụ các trường hợp Mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi, cử tri ốm đau hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nơi cư trú để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Đối với gia đình và chính các cử tri, đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt thủ tục, mà là niềm xúc động lớn lao khi thấy quyền công dân của mình được trân trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Chín (Khu phố 5) cho biết đây là lần thứ 10 ông tham gia bầu cử kể từ năm 1976. Theo ông, mỗi lần đi bầu đều mang cảm xúc đặc biệt và luôn cân nhắc kỹ để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân.

Chia sẻ tại khu vực bỏ phiếu số 6, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Thảo cho biết:

Bà tin tưởng các đại biểu được lựa chọn sẽ tiếp tục lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Cầu Ông Lãnh, Thượng úy Đặng Quốc Cường – Phòng Công tác Chính trị Công an TPHCM chia sẻ niềm tự hào khi thực hiện quyền dân chủ của mình.

Bà Lê Thị Bích Đào (86 tuổi, cử tri khu phố 21, phường Tăng Nhơn Phú) vui vẻ cho biết bà đã tham gia bầu cử nhiều lần trong đời.

Trong khi đó, Đồng Minh Tân, 19 tuổi (phường Sài Gòn, TP HCM) cho biết đây là lần đầu tiên tham gia bầu cử nên cảm thấy rất háo hức.

Hình ảnh cụ Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, chậm rãi bước đến thùng phiếu trong bộ áo dài đỏ khiến nhiều người xúc động, nhắc nhớ về trách nhiệm công dân

Ông Nguyễn Trọng Khôi (85 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, TPHCM) cùng vợ là bà Hồ Thị Bích (77 tuổi) có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phú Thuận để nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Bà Lê Thị Bích Đào (cử tri 86 tuổi) cùng nữ cử tri trẻ 20 tuổi (tình nguyện viên hỗ trợ công tác bầu cử tại phường Tăng Nhơn Phú).

Cử tri đặc biệt đi bầu tại KP 26 phường Bình Lợi Trung

Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm phường Bình Tân tham gia bỏ phiếu

Cụ ông và cụ bà dìu nhau đi bầu.

Khí thế ngày hội non sông tại Vùng 2 Hải quân