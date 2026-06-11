Ba nghị quyết mới về hỗ trợ BHXH, BHYT và trợ cấp hưu trí xã hội chính là bước đột phá mạnh mẽ trong chính sách an sinh đặc thù của TPHCM.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của TPHCM trong việc hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, hướng tới bao phủ bảo hiểm toàn dân. Việc HĐND TPHCM ban hành 3 Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND, số 56/2025/NQ-HĐND và số 36/2025/NQ-HĐND đã tạo nên mạng lưới bảo vệ toàn diện cho người lao động tự do, học sinh và người cao tuổi.

BHXH tự nguyện là giải pháp nhân văn giúp người lao động phi chính thức có cơ hội nhận lương hưu khi về già. Nhằm khuyến khích người dân tham gia, ngày 10-12-2025, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, bên cạnh mức hỗ trợ chung của Trung ương, ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo theo chuẩn địa phương. Đồng thời, người thuộc hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ thêm 25% mức đóng hàng tháng.

Mức hỗ trợ này được tính theo tỉ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Sự tiếp sức kịp thời này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân tại các xã, phường, đặc khu, thúc đẩy độ bao phủ an sinh bền vững trên địa bàn.

Chăm sức khỏe là ưu tiên hàng đầu trong chính sách an sinh của Thành phố. Có hiệu lực từ ngày 14-11-2025, Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND mang lại quyền lợi thiết thực khi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho 2 nhóm đối tượng quan trọng: người cao tuổi và học sinh.

Cụ thể, người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú tại Thành phố chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT. Đây là sự điều chỉnh kịp thời cho nhóm người cao tuổi chưa đến tuổi hưởng thẻ miễn phí theo luật định chung.

Song song đó, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông (gồm học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các cơ sở công lập, ngoài công lập) được hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương, giúp các em an tâm học tập.

Cụ thể hóa định hướng nhân văn của Luật BHXH năm 2024 về việc xây dựng hệ thống hưu trí đa tầng, ngày 28-8-2025, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn.

Kể từ ngày 1-9-2025, những công dân Việt Nam cư trú tại TPHCM đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật BHXH sẽ được nhận mức trợ cấp ổn định là 650.000 đồng/tháng.

Khoản trợ cấp tiền mặt này đóng vai trò như nguồn thu nhập cơ bản, giúp người cao tuổi không có lương hưu tự chủ một phần chi phí sinh hoạt thường nhật, thể hiện trách nhiệm và tinh thần nghĩa tình của chính quyền thành phố.





CHUNG TAY HIỆN THỰC HÓA LƯỚI AN SINH BỀN VỮNG Để các chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống, BHXH TPHCM đã liên tục cập nhật hướng dẫn, đơn giản hóa thủ tục trên Cổng thông tin điện tử tphcm.baohiemxahoi.gov.vn. Hệ thống cơ quan bảo hiểm tại các địa phương đang tích cực phối hợp cùng chính quyền cơ sở để rà soát, lập danh sách và cấp phát quyền lợi kịp thời cho người dân. Việc triển khai đồng bộ 3 Nghị quyết về bảo hiểm và trợ cấp xã hội không chỉ khẳng định tiềm lực kinh tế mà còn minh chứng cho cam kết của TPHCM trong việc xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi không một ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển quốc gia.



