Trao 300 lá cờ Tổ quốc và hỗ trợ chi phí học tập tại phường Chánh Hưng

Hoạt động ý nghĩa này được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Lan tỏa tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thiên Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng – nhấn mạnh: “Những lá cờ Tổ quốc, những suất hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng hôm nay không chỉ là món quà mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, là cầu nối gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn đến người dân và trẻ em khó khăn trên địa bàn”.

Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng 300 lá cờ Tổ quốc cho phường Chánh Hưng để triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại các khu phố 10, 26, 46, 82, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Chăm lo an sinh, tiếp sức đến trường

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao 10 suất hỗ trợ chi phí học tập, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, vượt khó vươn lên trong học tập. Những suất học bổng này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình trước thềm năm học mới mà còn là sự động viên tinh thần, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu.

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc và củng cố tinh thần đoàn kết trong nhân dân.