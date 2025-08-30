VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Tự hào cờ Tổ quốc
image

Trao 300 lá cờ Tổ quốc và hỗ trợ chi phí học tập tại phường Chánh Hưng

Ngọc Vân - Bích Hồng -

30/08/2025 15:41

(NLĐO) - Sáng 30-8, HĐND phường Chánh Hưng và Báo Người Lao Động tổ chức trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc và 10 suất hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Video liên quan

Video: Khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” tại 3 xã TP HCM

Video: Khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” tại 3 xã TP HCM

Video 26/08/2025
Khánh thành 27 "Đường cờ Tổ quốc" ở TP Huế

Khánh thành 27 "Đường cờ Tổ quốc" ở TP Huế

Chính trị 23/07/2025
Đỏ thắm đường cờ Tổ quốc tại phường 19 quận Bình Thạnh

Đỏ thắm đường cờ Tổ quốc tại phường 19 quận Bình Thạnh

Chính trị 19/04/2025

Hoạt động ý nghĩa này được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Lan tỏa tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thiên Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng – nhấn mạnh: “Những lá cờ Tổ quốc, những suất hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng hôm nay không chỉ là món quà mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, là cầu nối gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn đến người dân và trẻ em khó khăn trên địa bàn”.

Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 1.
Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 2.
Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 3.
Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 4.
Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 5.
Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 6.

Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng 300 lá cờ Tổ quốc cho phường Chánh Hưng để triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại các khu phố 10, 26, 46, 82, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Chăm lo an sinh, tiếp sức đến trường

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao 10 suất hỗ trợ chi phí học tập, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, vượt khó vươn lên trong học tập. Những suất học bổng này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình trước thềm năm học mới mà còn là sự động viên tinh thần, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu.

Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 7.
Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 8.
Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 9.
Trao 300 lá cờ Tổ quốc và học bổng tại phường Chánh Hưng - Ảnh 10.

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc và củng cố tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo