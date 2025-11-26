VIDEO
Trở lại trường sau lũ, học sinh Hòa Thịnh bộn bề khó khăn

Lê Giang - Xuân Huy -Quốc Thắng -

(NLĐO) - Trở lại trường sau lũ, nhiều học sinh ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, thiếu sách vở, đồng phục và nhiều đồ dùng học tập

