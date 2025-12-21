VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump: Mỹ đang tiến hành một đợt trả đũa vô cùng mạnh mẽ

Báo Người Lao Động -

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao; Đề nghị truy tố vợ chồng cựu thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;...

Video liên quan

Bản tin sáng 18-12: Diễn biến mới về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Bản tin sáng 18-12: Diễn biến mới về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Video 18/12/2025
Bản tin sáng 19-12: Trung Quốc vào cuộc “hạ nhiệt” căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Bản tin sáng 19-12: Trung Quốc vào cuộc “hạ nhiệt” căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Video 19/12/2025
Bản tin sáng 20-12: Diễn biến mới nhất vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Bản tin sáng 20-12: Diễn biến mới nhất vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Video 20/12/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo