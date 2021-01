Sự thành công của Tố My rõ ràng đến từ giọng hát ngọt ngào và cả sắc vóc đầy ưu thế. Đó là nhận định của khán giả. Còn chị thấy mình thành công nhờ đâu?

- Sự thành công mà My có được đến ngày hôm nay trước hết phải nhờ sự thương yêu của Tố nghiệp và sự quan tâm nhiệt thành của khán giả, các Fan ở khắp mọi miền. Một ca sĩ quan trọng nhất vẫn là giọng hát nên My rất quan tâm đầu tư vào chất lượng âm nhạc của mình, mỗi một sản phẩm đều là những tâm huyết rất lớn mà My đặt vào đó. Đương nhiên là với thời đại hiện nay, khi mà giải trí phải đầy đủ cả nghe và nhìn thì My cũng rất quan tâm đến hình ảnh. My chịu khó đầu tư hình ảnh cho bản than qua sắc vóc, trang phục, hình ảnh khi xuất hiện trên truyền thông và trong các sản phẩm. My được khán giả yêu mến nhờ sự chỉn chu và nghiêm túc đầu tư hình ảnh.

Theo đuổi dân ca, một dòng nhạc khiến người hát ít có cơ hội ồn ào náo nhiệt trên sân khấu như nhiều giọng ca nhạc nhẹ. Chị có thấy mình mất một phần sự nổi tiếng khi theo đuổi dòng nhạc này không?

- Đối với My, được theo đuổi và thành công nhờ nhạc âm hưởng dân ca và Bolero là một ân huệ lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật. My hiểu thế mạnh của mình ở đâu và đặt để đó như thế nào cho đúng chỗ, đúng thời điểm. Đây là những dòng nhạc luôn luôn chảy âm thầm trong nguồn cảm hứng âm nhạc của người Việt qua bao thế hệ. Nhạc Bolero và âm hưởng dân ca sẽ không bùng cháy ồn ào và bắt mắt nhưng nó khiến người ta phải chiêm nghiệm và thưởng thức ở mức độ tinh tế và sâu sắc hơn. Mỗi dòng nhạc đều có thế mạnh và đối tượng thưởng thức riêng nên My cũng chẳng bao giờ lo lắng về điều đó. Hơn nữa, ồn ào và sôi động không phải là sở trường, là tính cách của My. Sự nổi tiếng không nhất thiết phải đi đôi với ồn ào náo nhiệt. Có những sự yêu thương, quan tâm và ủng hộ âm thầm mà mình không hề biết được từ khán giả và My đã rất nhiều lần cảm nhận được điều đó. My vẫn rất hạnh phúc và đam mê con đường mình đang bước.

Dù là giọng ca đã có chỗ đứng nhưng dường như chị vẫn chưa chinh phục được hoàn toàn mọi khán giả khi vẫn có người cho rằng Tố My nổi tiếng vì là bản sao của ca sĩ Như Quỳnh. Chị nói nghĩ sao về nhận định này?

- Mỗi ca sĩ đều có lượng Fan riêng, họ có quyền bảo vệ thần tượng và quan điểm của mình. My không thể can thiệp hay điều khiển được điều đó. Không ai có thể chinh phục được hoàn toàn khán giả và buộc người ta phải yêu thích mình. My đã có chỗ đứng và lượng Fan riêng nên cũng không có gì áp lực lắm. My dần quen với những nhận định của khán giả và vui một điều rằng sự tích cực đang lấn át tiêu cực. Khi My đã định hình hướng đi của mình thì phải nhắm thẳng đường mà tiến, phải chứng minh năng lực dựa trên sản phẩm và sự cống hiến của mình chứ không thể nói suông được.

Có buồn không khi những nỗ lực của chị vẫn chưa được ghi nhận?

-My không thể ép tất cả phải ghi nhận mình, cuộc sống luôn tồn tại hai mặt trái ngược song hành, khi biết mình là ai và vị trí của mình ở đâu thì sẽ thôi ngay những suy nghĩ tiêu cực đã tồn tại trong đầu. Ngày xưa cũng buồn lắm chứ nhưng rồi thì dần quen và mọi thứ đi vào chiều hướng tích cực nên My đã vui vẻ và đón nhận. Nếu không có áp lực thì cuộc sống sẽ không có sự phấn đấu nên thay vì buồn bực hãy nhiệt tình đón nhận và cố gắng để tốt hơn từng ngày. Thật sự, My đang thất rất hạnh phúc.

Lại là một năm trở thành ứng viên sáng giá của Giải Mai Vàng. Người từng sở hữu giải thưởng Mai Vàng như chị có nghĩ mình sẽ tiếp tục chiến thắng trong năm nay?

-Sở hữu trong tay tượng Mai Vàng là giấc mơ và niềm tự hào rất lớn của mọi nghệ sĩ chứ không phải riêng My. Là một người cầu tiến, My không cho phép mình dừng lại, mà vẫn miệt mài lao động, cống hiến. Biết đâu đó với sự yêu thương của khán giả và may mắn, My có thể lại cầm trên tay tượng Mai Vàng thứ 2 thì sao?

Nhiều người cho rằng Tố My xinh đẹp, giỏi giang và rất khéo léo. Điều đó giúp chị có nhiều ưu thế trên con đường phát triển sự nghiệp?

-Đó thật sự đều là những lời ưu ái của mọi người dành cho My thôi. My vẫn cố gắng từng ngày để trưởng thành hơn về chuyên môn và ứng xử. Bản lĩnh nghệ sĩ phải luôn được trau dồi và bồi đắp thì mới hỗ trợ cho sự phát triển cũng như sự lan toả mình với công chúng được. My thấy qua nhiều năm lăn lộn với nghề mình đã chững chạc hơn, nhưng cũng phải cố gắng thêm nhiều mới mong được như các anh chị đi trước.

Yên bề gia thất, hạnh phúc trọn vẹn là điều mà nhiều phụ nữ lựa chọn cho cuộc đời mình. Phụ nữ đẹp, giỏi giang lại càng dễ có hạnh phúc như ý. Hẳn chị là người phụ nữ đó?

-Hạnh phúc gia đình là cốt lõi của đời người, My vẫn luôn hiểu điều đó. My có những khát khao và mong ước riêng để tạo nên cho mình dấu ấn và những điều đẹp đẽ để cống hiến cho đời. Khi được Tổ nghiệp ưu ái giao cho mình những ân huệ và tình thương, My càng phải cố gắng thật nhiều. Rồi đến lúc nào đó một người phụ nữ cũng phải tìm cho mình một chốn an yên và hạnh phúc. My luôn ao ước rằng những điều trọn vẹn và viên mãn nhất sẽ đến với mình.

Với chị, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì?

- Đối với My, gia đình luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng không phải vì điều đó mà chi phối khả năng phát triển cũng như dấu ấn của mình đối với cuộc đời. Ai cũng mong muốn sống một cuộc đời đẹp và trọn vẹn, vì thế đừng để giây phút nào lãng phí vô ích, nhưng cũng không vì thế mà lao vào công việc như một con thiêu thân để tìm kiếm ánh sáng vinh quang, đôi khi thứ gần bên mình nhất lại mang đến cho mình hạnh phúc nhất.

Chị nghĩ điều gì làm nên sự thành công trọn vẹn của một người phụ nữ?

- Một người phụ nữ hiện đại ngày nay phải cần chỗ đứng cho bản thân và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội, đương nhiên không thể quên gia đình. Một người phụ nữ thành công phải cân bằng được vai trò trong xã hội và vai trò gia đình, đừng để cái nào đè ép chi phối cái nào. Điều đó thật sự rất khó nhưng chẳng có thành công nào lại dễ dàng đạt được nếu không biết cố gắng và hài hoà. Ngoài ra, một người phụ nữ thành công phải luôn biết tự bảo vệ và chăm sóc cho bản thân, yêu bản thân thì mới tạo nên một động lực sống tốt hơn được.

Thực hiện: THÙY TRANG - NGUYÊN LÂM

Hướng dẫn bầu chọn trên Người Lao Động điện tử và mobile - Bạn đọc click vào banner "Bầu chọn Mai Vàng 2020" để điền thông tin phiếu bầu chọn (số điện thoại di động, số dự đoán...). - Bạn đọc có quyền tham gia bầu chọn cho nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mà mình yêu thích ở một hay nhiều hạng mục thuộc các lĩnh vực: ca nhạc, sân khấu, điện ảnh - truyền hình. - Sau khi gửi phiếu bầu chọn, nếu số điện thoại di động của bạn chưa được kích hoạt ở vòng đề cử, bạn cần phải nhắn tin theo cú pháp: MAIVANG gửi đến tổng đài 8100 (1.500 đồng/ tin) để kích hoạt thì phiếu bầu chọn đó mới hợp lệ. Trường hợp số điện thoại của bạn đã kích hoạt vòng đề cử rồi, màn hình sẽ xuất hiện thông báo bầu chọn đã thành công. Lưu ý: Chỉ cần kích hoạt số điện thoại duy nhất 1 lần. . Hướng dẫn hình thức bầu chọn qua tin nhắn (SMS) Bạn đọc dùng cú pháp: MAIVANG mã số phiếu dự đoán, gửi đến số 8500 (phí mỗi tin nhắn 5.000 đồng). Trong đó : - Mã số: Là mã số của nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình truyền hình (xem mã số tương ứng ở bảng bên). - Số phiếu dự đoán: Tổng số phiếu dự đoán hợp lệ vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2020. Ví dụ: Để bầu chọn cho Erik có mã số 01 và dự đoán tổng số phiếu tham gia bầu chọn là 99999 thì bạn nhắn như sau: MAIVANG 01 99999 Sau đó gửi đến số 8500. Lưu ý : Với hình thức bầu chọn qua tin nhắn, bạn chỉ có thể nhắn tin bầu chọn một lần cho một nghệ sĩ hoặc tác phẩm hay chương trình mà mình yêu thích nhất. Tin nhắn trùng lặp sẽ được tính là phiếu bầu không hợp lệ.

TÀI TRỢ ĐỘC QUYỀN