Vở diễn "Tiên Nga", ca khúc "Đi tìm tình yêu", MV "Chốn cũ", bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" và chương trình "Nhanh như chớp" là những chủ nhân đầu tiên của Giải Mai Vàng 2018.







Xứng danh với giải thưởng Vở kịch được yêu thích nhất, vở kịch "Tiên Nga" là chủ nhân đầu tiên của Giải Mai Vàng 2018. Ra mắt trong thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu kịch IDECAF, NSƯT Thành Lộc đã dốc toàn lực và gặt hái những thành quả mỹ mãn. Vở diễn được tính là tác phẩm thứ ba trong sự nghiệp đạo diễn của NSƯT Thành Lộc, sau 2 vở "đỉnh cao" là "Bí mật vườn Lệ Chi" và "Ngàn năm tình sử".

NSƯT Thành Lộc từng chia sẻ về vở diễn, khó để làm hay hơn vở cải lương của đạo diễn Lưu Chi Lăng nên ông đã chọn hướng đi khác, cho riêng mình. Đó là nhạc kịch. Áp lực của ông là diễn viên kịch không thể hát sống vì không biết nhịp nhưng ông đã làm được tuyệt vời bằng chính những khổ luyện. Tiếng hát từ nội lực và cảm xúc của các diễn viên đã tạo nên những điều tuyệt vời cho vở diễn.



Trong vai cụ Đồ Chiểu, Thành Lộc đã chinh phục công chúng một cách tuyệt đối dù ông giữ vai trò là người kể chuyện. Trong cách kể chuyện của mình, Thành Lộc không xuôi theo trình tự tác phẩm gốc.

Anh hòa mình vào số mệnh của nhân vật, nói lên vận mệnh, tiền đồ của dân tộc, nếu chịu luồn cúi, hèn nhát, sẽ không thể ngẩng cao đầu. Ý chí quật khởi của cụ Đồ Chiểu đã truyền ngọn lửa đấu tranh chống bạo tàn cho Kim Liên, giữ phẩm hạnh cho Kiều Nguyệt Nga và sự kiên trung, mạnh mẽ vượt bao thử thách của chàng trai họ Lục. Vở nhạc kịch "Tiên Nga" mang đậm dấu ấn Thành Lộc. Một tác phẩm xuất sắc, xứng đáng với mọi lời khen ngợi.



"Nhanh như chớp" là trò chơi truyền hình, mua bản quyền từ chương trình Pritsana Fah Laep của Thái Lan (tên tiếng Anh là "Lightning Quiz"), được Đài Truyền hình TP HCM và Công ty Đông Tây Promotion phối hợp sản xuất. Các thí sinh đều là những nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng và họ sẽ vượt qua những câu hỏi "mẹo" vui nhộn để giành chiến thắng.

Các đội thi đấu đối kháng với nhau dưới thể thức đấu loại trực tiếp. 12 đội chiến thắng của các tập sẽ thi đấu với nhau ở vòng 2. Sau đó, 6 đội thắng sẽ vào vòng tứ kết. Những câu hỏi mang tính khoa học thường thức, những mẹo vặt được mô tả hài hước qua cách diễn của các nghệ sĩ khách mời tham gia trong chương trình. Cùng với đó là cách dẫn dắt của Trường Giang, chương trình thêm phần vui nhộn.



Là ca khúc chủ đề trong phim "Gạo nếp gạo tẻ", chiến thắng của ca khúc "Đi tìm tình yêu" tại Giải Mai Vàng 2018 khá bất ngờ. Với tiếng hát của ca sĩ Ôn Vĩnh Quang, ca khúc ít nhiều tạo dấu ấn với khán giả.

Không phải là ca khúc đình đám nhất nhưng với hiệu ứng thành công ngoài mong đợi của bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ", ca khúc "Đi tìm tình yêu" cũng vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác để sở hữu cúp Mai Vàng năm nay.



Bộ phim truyền hình "Gạo nếp gạo tẻ" đã tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ với rating cao, cùng hàng loạt cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội xoay quanh các tình tiết trong phim. Dù còn nhiều sạn nhưng rõ ràng, bộ phim truyền hình "Gạo nếp gạo tẻ" là một bộ phim nổi bật trong thời buổi phim truyền hình Việt vốn đang trong giai đoạn bão hòa.

Bộ phim được mua bản quyền từ một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2003 – "Wang’s Family" (tựa Việt "Gia tộc họ Wang") . Nội dung phim xoáy sâu vào những mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, làm bật lên được cá tính của mỗi nhân vật, cùng những phân đoạn mâu thuẫn được đẩy lên cao trào dễ dàng khiến người xem phải "nóng mặt". Chính vì thế mà "Gạo nếp gạo tẻ" trở nên vô cùng thu hút, khi kịch bản liên tục đưa ra những nút thắt nan giải lôi cuốn khán giả từ tập này sang tập khác.



"Gạo nếp gạo tẻ" quy tụ dàn diễn viên đình đám nhất làng phim Việt, như NSND Hồng Vân, Lê Phương, Hoàng Anh, Trung Dũng,… Với kinh nghiệm diễn xuất thâm niên trong nghề, những nhân vật trong phim đã tạo nên một bộ phim khá hoàn hảo.



Theo thống kê, một tập phim "Gạo nếo gạo tẻ" trên YouTube có trung bình 5 triệu lượt xem và là phim Việt duy nhất đang nằm trong Tab Trending (tập hợp những video đang được quan tâm nhiều nhất) của YouTube Việt Nam. Thậm chí có tập còn đạt con số lượt xem kỷ lục 10 triệu lượt trong vòng chưa đầy một tuần. Hàng loạt "cuộc chiến" tranh luận không hồi kết trên mạng xã hội chỉ để nói về Hân và Kiệt, hay oán thán cho số phận của Hương, cùng hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Điều này lý giải vì sao bộ phim dễ dàng sở hữu cúp Mai Vàng của Giải Mai Vàng năm nay.

Đây là một chiến thắng khá bất ngờ vì trước đó, thời điểm MV "Chốn cũ" của ca sĩ Bùi Anh Tuấn ra mắt, hiệu ứng của MV không quá nổi bật. Thế nhưng, so với các ứng viên khác, "Chốn cũ" lại có nhiều may mắn nhất. Đó là lý do, MV này chiến thắng giải thưởng MV được yêu thích tại Giải Mai Vàng năm nay.



"Chốn cũ" với nội dung về chuyện tình tay ba, trong đó Bùi Anh Tuấn bị bạn gái phản bội để hẹn hò với người bạn thân thiết của anh. Ca khúc có nội dung được lấy cảm hứng từ chuyện tình của chính nhạc sĩ Zen (tác giả của ca khúc). Bùi Anh Tuấn cho biết anh đã yêu thích ngay lần đầu tiên nghe bản demo. Anh hào hứng quyết định thực hiện thêm MV cho "Chốn cũ". Sản phẩm mới của nam ca sĩ mang phong cách Pop/RnB và được pha một chút âm hưởng nhạc Jazz. Chất liệu âm nhạc khiến ca khúc mang nhiều điểm mới lạ so với các sản phẩm âm nhạc trước đây của Bùi Anh Tuấn. MV "Chốn cũ" là một sản phẩm khác của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Để mang đến hình ảnh và màu sắc retro cho "Chốn cũ", ê-kíp sản xuất gần 30 người đã di chuyển lên Đà Lạt để có được các bối cảnh đẹp, lãng mạn.