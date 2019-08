Vì không tin bản thân có thể chiến thắng giải Mai Vàng nên lần đầu tiên được tôn vinh tại lễ trao giải Mai Vàng 2014 hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất, dành cho vai Đông Dương trong phim "Vừa đi vừa khóc", Minh Hằng đã không có mặt. Cô không thể bội tín với kế hoạch đã có từ trước để tham gia lễ trao giải nhưng đã bật khóc khi xem lễ trao giải từ điện thoại di động. Cô khóc nức nở như bị ai đánh. Cô bảo những giọt nước mắt vì xúc động, hạnh phúc và cả tiếc nuối như thể vừa đánh mất một món đồ mà cả đời cô ao ước nhưng khi có trong tay thì lại đánh mất.



Mọi người đã rất mong Minh Hằng có mặt trong khoảnh khắc tên chị được "xướng lên" trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng năm đó?

- Tới tận lúc này, sau 5 năm, tôi vẫn tiếc cho bản thân mình và thấy có lỗi với ban tổ chức lễ trao giải Mai Vàng cũng như khán giả đã yêu mến bình chọn cho tôi. Thật lòng, tôi không nghĩ mình chiến thắng giải Mai Vàng dù trong lòng tôi, chưa bao giờ giảm nhiệt khát khao chiến thắng giải Mai Vàng.

Là một nghệ sĩ, ai chẳng mong mình nhận được giải Mai Vàng bởi đó chính là sự thừa nhận của công chúng, giới chuyên môn cho tài năng và những đóng góp của bản thân trong suốt 1 năm trời ròng rã. Không ngoa khi nói rằng giải Mai Vàng chính là đích đến của giới nghệ sĩ chứ không riêng bản thân tôi. Trước khi nước mắt tự nhiên rơi, tôi bàng hoàng khi nghe tên mình được gọi trên sân khấu lễ trao giải.



May là bạn đã có cơ hội tỏa sáng lần 2?

- Hụt tỏa sáng lần 1, tôi quyết tâm phải có thêm giây phút ấy lần nữa. Tôi đã cố gắng bằng chính động lực đó. Quả thật, tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều trên con đường nghệ thuật chẳng trơn tru, dễ dàng gì của mình. May mắn lại mỉm cười khi vai diễn Hà My trong "Sắc đẹp ngàn cân" của tôi tiếp tục được tôn vinh tại giải Mai Vàng 2017. Không thể tả được cảm xúc lúc ấy bằng lời. Sau lần đầu tiên không thể đến nói lời tri ân với khán giả, với Ban tổ chức giải Mai Vàng, những năm sau đó, tôi dặn lòng có giải hay không không quan trọng, tôi cứ đến dự lễ trao giải vì cảm nhận được sự ấm áp ở buổi lễ ấy. Và lần thứ 2, tôi thật sự tỏa sáng.



Hẳn là đã có những buổi tiệc rất hoành tráng sau khi nhận giải?

- Ngược lại, tôi ôm cúp chạy ngay về nhà để khoe với gia đình và khán giả của mình. Tôi sợ giải thưởng của mình lạc mất nên cứ ôm khư khư cái cúp kể cả lúc đi ngủ. Những gì tôi có được chính là giá trị tinh thần không phải ai cũng có được. Con đường nghệ thuật của tôi may mắn nhiều nhưng cũng chẳng ít những chông gai.

Chính vì tạo nên những ấn tượng ngay từ khi tham gia diễn xuất nên áp lực ngày càng chồng chất. Tôi cảm giác chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm khán giả phật ý. Thế nên, tôi luôn cố gắng gấp nhiều lần trước đây. Đôi khi, tạo dựng tên tuổi còn dễ hơn là giữ vững vị trí của mình trong lòng khán giả hâm mộ.



Có lẽ vì nỗi sợ này mà gần đây, khán giả không thấy chị có dự án mới nào, cả trong âm nhạc lẫn điện ảnh?

-Tôi đã qua cái tuổi làm bất chấp để tìm cơ may. Không còn cái thuở so bó đũa chọn cột cờ nữa rồi vì với tôi bây giờ, nếu không có cảm giác chắc chắn về một dự án, thà án binh bất động còn hơn. Bởi lẽ, tôi không cho phép bản thân mình làm cho có, và khán giả cũng sẽ không chấp nhận một Minh Hằng hời hợt, tẻ nhạt trong chính sản phẩm của cô ấy. Đó là lý do tôi phải đợi cho đến khi có dự án thật sự chinh phục được khán giả thì mới lại xuất hiện.

Nhưng nghe đâu chị bận rộn với kinh doanh nên lơ là nghệ thuật?

- Ai cũng mang áp lực cơm áo gạo tiền, tôi cũng thế thôi. Vậy nên trong lúc tìm ra một sản phẩm phù hợp nhất, tôi tham gia kinh doanh bất động sản như nhiều người bạn mình đang làm. Hơn nữa, tôi đang biến tham vọng làm phim của mình thành sự thật, sao tôi ngồi không được? Có lẽ khán giả không còn đợi lâu nữa ngày tôi tái xuất. Để thực hiện dự án này, tôi lo toàn bộ từ A đến Z, bao gồm cả phần khó nhất là kinh phí. Sao có thể không làm kinh doanh được?



Ai chẳng biết Minh Hằng là đại gia. Làm phim chắc cũng không quá vất vả cho chị?

-Thuyền to sóng lớn. Không ai thấy "yên ổn" trên con đường của họ cho đến khi tự cảm thấy hài lòng với mọi thứ. Tôi càng khó thấy mọi thứ dễ dàng khi trong đầu còn ấp ủ biết bao điều chưa thể hoàn thành. Thay vì chọn con đường làm phim tốn ít tiền hơn thì tôi lại đang đi con đường khó vì chỉ có con đường khó mới có nhiều phần trăm mang đến một Minh Hằng khác trước. Nên suy cho cùng thì tôi cũng thường xuyên than thở với người thân "sao mình nghèo dữ ta?". Dù vậy, tôi không hề hối hận với bất cứ điều gì vì suy cho cùng, chúng ta phải sống hết mình và trọn vẹn với con đường mình chọn. Đã trót ôm nghiệp làm nghệ thuật, chúng ta không thể nhìn những gì đã qua mà thấy hài lòng được. Phải đi lên phía trước, mỗi ngày. Tiền mất đi có thể kiếm lại nên làm nghề phải thật nghiệm túc, sản phẩm phải thật chỉn chu. Đó mới là điều đáng làm.

Bủa vây Minh Hằng không ít điều tiếng và một trong những điều đó là sự thay đổi ngoạn mục của nhan sắc. Nhiều người đồn chị nghiện thẩm mỹ?

- Tôi nghe về điều này nhiều đến mức không còn cảm giác với những thông tin này nữa. Tôi không giấu giếm chuyện làm đẹp, chỉ là tôi có nguyên tắc nên cẩn trọng với những thông tin mà bản thân muốn chia sẻ với công chúng. Với tôi, khi làm nghề, chỉ nên nói về những gì mình đang làm, những thông tin hữu ích cho khán giả. Còn chuyện cá nhân riêng tư, chia sẻ không khéo lại làm phiền người nghe. Đó là lý do tôi không bao giờ đề cập đến chuyện của cá nhân mình. Nhưng cũng nói thẳng tôi thử qua rất nhiều phương pháp làm đẹp. Những phương pháp thẩm mỹ tiến bộ nhất, tôi đều thử nhưng phẫu thuật thì chưa. Tôi đang muốn tham gia kinh doanh lĩnh vực thẩm mỹ nên việc thử trước các phương pháp cũng là chuyện cần thiết. Hơn hết, bây giờ làm đẹp đơn giản vậy, tội gì chúng ta phải để bản thân xấu xí, đúng không?





Khoe nhẫn kim cương to bự và mọi người nói chị chuẩn bị kết hôn?

- Nhẫn kim cương tôi tự sắm đấy chứ. Có phụ nữ nào mà "cưỡng" lại được sức hút của kim cương đâu? Tôi và bạn trai cũng đã trải qua quá trình yêu đương nhiều năm. Tính ra chắc lấy nhau cũng được rồi. Nhưng tôi đã đặt mục tiêu, có muốn kết hôn thế nào chăng nữa thì phải sau 35 tuổi. Khi ngày ấy đến, tôi sẽ thông báo rộng rãi đến mọi người. Chuyện vui nên tôi chẳng bao giờ giấu đâu.