Chiến thắng của Thùy Tiên tại chung kết Miss Grand International 2021 đúng như dự đoán, dựa trên thể hiện của cô qua các vòng thi. Đối thủ cũng thừa nhận chiến thắng của Thùy Tiên là xứng đáng. Á hậu 3 - Vivianie Diaz-Arroyo, người Puerto Rico - chủ động chia sẻ về chiến thắng của Thùy Tiên: "Các bạn nên biết rằng tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi gặp. Tôi đã có nhiều thời gian bên cạnh và chia sẻ cùng cô ấy các tuần qua. Tôi có thể nói từ tận đáy lòng, bạn hoàn toàn xứng đáng và sẽ là một nữ hoàng tuyệt vời".

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chinh chiến ở nhiều cuộc thi về nhan sắc và đạt được thành tích. Thuỳ Tiên đã tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ vào năm 2017 và đăng quang vị trí Á khôi 1. Người đẹp còn từng vào top 5 và đạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018. Ngoài ra, Thuỳ Tiên từng tham dự Miss International 2019 (Hoa hậu Quốc tế 2019) tại Nhật Bản. Đặc biệt, cô nói thành thạo 2 thứ tiếng là Anh và Pháp. Trước khi đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Thùy Tiên đã học cả tiếng Thái.

Phần thi trang phục dạ hội của Thùy Tiên

"Tôi luôn rất đam mê các ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. 12 năm học phổ thông, với tôi ngôn ngữ này đã tạm đủ. Tôi vẫn muốn học thêm tiếng Pháp vì rất yêu con người và văn hóa nơi đây, mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về quốc gia này. Đó cũng chính là lý do tôi chọn ngành học hiện tại", Thùy Tiên từng tâm sự khi lựa chọn ngành tiếng Pháp (Khoa Pháp văn – Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại Học Quốc Gia TP HCM).

Thùy Tiên từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Cha mẹ người đẹp chia tay khi cô mới 4 tuổi. Cô được dì ruột nuôi lớn đến khi 18 tuổi. Chính vì hoàn cảnh như vậy nên Thùy Tiên là người sống khá tự lập. Cô từng bộc bạch: "Cha mẹ ly hôn từ năm tôi 4 tuổi. Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập". Đứng trước những thử thách đó, Thùy Tiên không hề lo sợ.

Ngược lại, người đẹp vẫn giữ sự lạc quan và luôn nỗ lực hết mình, làm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí như lễ tân khách sạn, người mẫu ảnh, trợ giảng trung tâm Anh ngữ…

Thùy Tiên đăng quang

Điều làm nên một Thùy Tiên mạnh mẽ vì cô rất lạc quan trước mọi hoàn cảnh. "Tôi may mắn vì có sức khỏe. Tôi may mắn vì có một hình hài trọn vẹn và một trái tim nồng ấm để theo đuổi những ước mơ của mình. Tôi may mắn đại diện cho nét đẹp vẹn toàn cả về trí tuệ lẫn sắc vóc của phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay cho nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở phạm vi một quốc gia mà còn lan tỏa rộng trên toàn thế giới", Thùy Tiên trải lòng.