Nữ diễn viên Vân Trang tâm sự với cô, giải thưởng Mai Vàng năm 2010 là dấu son quý giá trong sự nghiệp của mình. Cô rất trân trọng và nhớ mãi không quên khoảnh khắc được xướng tên chiến thắng

----------------

- Phóng viên: Vân Trang từng chiến thắng Giải Mai Vàng năm 2010 với vai My trong phim "Lối sống sai lầm". Bạn còn nhớ cảm xúc khoảnh khắc mình được xướng tên chiến thắng và bước lên bục nhận giải không?



Vân Trang: Mai Vàng là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trang. Nó tạo một động lực rất lớn, một dấu son quý giá. Trang còn nhớ khi ấy mình vừa tròn 20 tuổi và My trong bộ phim "Lối sống sai lầm" là vai diễn dài hơi đầu tiên khi Trang còn là sinh viên của Trường Sân Khấu Điện Ảnh. Những cảm xúc khi được xướng tên là ngạc nhiên, vỡ òa, không thể tin được rằng giải thưởng lại trao cho mình. Trang đã bật khóc "ngon lành" trên sân khấu ngay giây phút đó.

Lễ trao Giải Mai Vàng 2010 hạng mục Nam, Nữ diễn viên Truyền hình

Vân Trang có thể kể về những kỷ niệm mình còn nhớ được khi tham gia phim "Lối sống sai lầm" không?

- Trang nhớ cảm xúc của nhân vật trong phim mà Trang thủ vai lại gần giống như cảm xúc của Trang ngoài cuộc sống thực khoảng thời gian làm phim đấy. Cả hai đều yêu và sống hết mình vì tình yêu, có lẽ vậy mà Trang cảm thấy nhân vật My rất gần với tính cách thật của mình. Trang để bản thân bay bổng với My và rất may mắn là cả Trang cùng My đều thành công, được khán giả yêu thương. Đây là bộ phim chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc, quay phim cũng là người Hàn Quốc. Phim quay 80% bối cảnh bên trong nhà các nhân vật nên không di chuyển nhiều, chỉ một nơi từ trường quay về nhà. Trang nhớ lúc đó quay 6 tháng mà chỉ có một quãng đường duy nhất từ nhà đến phim trường. Những kỷ niệm của phim luôn theo Trang dù thời gian đã qua lâu.

Bên cạnh niềm vui, giải thưởng nào cũng đi kèm với áp lực cho người thắng giải. Với Vân Trang, áp lực của Giải Mai Vàng năm 2010 là gì trong sự nghiệp của mình?

- Thời điểm nhận giải, Trang còn quá trẻ và hừng hực lửa đam mê. Trang cứ tập trung hết vai này đến vai khác rồi còn làm MC, người mẫu. Trang không có thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói là tạo thêm áp lực cho bản thân. Với Trang, nghề diễn là cái duyên lớn nhất đời, phải nỗ lực hết sức mình. "Khi bạn may mắn chọn được công việc yêu thích thì giống như không phải làm việc 1 ngày nào cả nên cứ thế mà lao tâm vào đam mê của mình mà quên mất thời gian!" - đây là điều mà Trang luôn tâm niệm

Thảm đỏ đón các nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm 15 năm Giải Mai Vàng 2010

Giải Mai Vàng có mang đến may mắn, thuận lợi cho Vân Trang trong nghề nghiệp giai đoạn sau đó không?

- Trang nhớ hầu hết các bài báo viết về Trang trong khoảng thời gian đó và cả vài năm về sau đều có cộng kèm thêm giải Mai Vàng. Trang nghĩ giải Mai Vàng đã mang đến may mắn cũng như giúp Trang khẳng định bản thân với nghề. Trang cố gắng rất tốt thời gian qua nên gặt hái được thành quả xứng đáng.

Các nghệ sĩ được vinh danh trong đêm trao giải Mai Vàng 2010. Ảnh: Tư liệu Báo Người Lao Động

Mai Vàng đã đi được 25 năm, Vân Trang có góp ý gì với ban tổ chức để giải thưởng ngày càng tốt hơn, có thể đi xa hơn cùng các thế hệ diễn viên Việt?



- Trang nghĩ cái gì cũng có lúc thăng lúc trầm. Trang luôn đồng hành và theo dõi giải Mai Vàng qua rất nhiều kỳ dù có lúc Mai Vàng được tung hô hay cả lúc Mai Vàng lặng lẽ. Trang luôn hy vọng Mai Vàng sẽ công tâm, là chỗ dựa vững chắc cho sự yêu quí và trân trọng của anh chị em nghệ sĩ, là nhịp cầu kết nối nghệ sĩ với khán giả.

Vân Trang thành công không chỉ trong phim truyền hình mà còn cả điện ảnh. Sau thời gian tập trung cho trách nhiệm chăm sóc gia đình, chăm con, bạn trở lại làng giải trí nhưng chủ yếu là phim điện ảnh. Vì đâu có sự thay đổi này?



- Trang vẫn tập trung vào trách nhiệm làm vợ, làm mẹ nên chưa sẵn sàng quay lại phim trường truyền hình. Nếu tham gia phim truyền hình, Trang sẽ phải rời khỏi nhà lúc con chưa thức và về lúc con đã ngủ cả mấy tháng liền. Khán giả và các anh em trong nghề cũng hỏi Trang bao giờ quay trở lại để gửi ngay kịch bản phim nhưng Trang vẫn cứ ngần ngại chưa biết đến khi nào.

Vân Trang có tham gia phim truyền hình nữa không hay sẽ chỉ tập trung riêng mảng điện ảnh?

Nếu như tìm được 1 kịch bản với 1 vai diễn có thể làm Trang day dứt không thể không sắp xếp gia đình nhỏ của mình thì Trang sẽ sẵn sàng quay lại.

Sau phim "Thạch thảo", bạn có kế hoạch tiếp tục làm nhà sản xuất dự án phim nào khác? Trong tương lai, bạn có dần chuyển sang vai trò này và dừng diễn xuất?

- Diễn xuất là cái nghiệp, trừ khi nghề bỏ mình chứ mình sẽ không bao giờ bỏ nghề. Với vai trò sản xuất, Trang đang ấp ủ 1 kịch bản điện ảnh, khi nó thành hình, Trang sẽ tự sản xuất dự án đó.

Hiện nay, Vân Trang đang đóng các dự án phim gì và có kế hoạch nào mới về nghề?

- Ngày 26-7, phim điện ảnh "Tìm chồng cho mẹ" sẽ được công chiếu ở các cụm rạp cả nước. Đây là 1 bộ phim khá đáng yêu và dễ thương với đề tài gia đình. Bộ phim được quay cách đây 2 năm và sau 1 thời gian mới chính thức ra rạp. Trang tham gia vai diễn trong phim và mong chờ được khán giả đón nhận.

Vân Trang thành công không chỉ trong phim truyền hình mà còn cả điện ảnh. Với Trang, nghề diễn không có giới hạn, yếu tố mạo hiểm cũng không phải là cản trở.

Vân Trang có sự thay đổi quan điểm về nhân vật mình chọn thể hiện trong các kịch bản sau khi lập gia đình, có con không? Ví dụ như bớt mạo hiểm, không đóng cảnh nóng...?

- Trang nói không với cảnh nóng từ khi bắt đầu làm nghề còn mạo hiểm thì có lẽ là "cái máu" trong người nên không ngại... Nếu mọi người thường xuyên theo dõi phim ảnh của Trang cũng đã thấy Trang thủ vai mẹ từ lúc mới bắt đầu vào nghề, 17 tuổi đã đóng vai mẹ của 2 bé gái trong phim "Ngôi nhà phép thuật".

Với Trang, nghề diễn không có giới hạn, yếu tố mạo hiểm cũng không phải là cản trở. Trang vẫn còn đam mê vẫn còn sức khoẻ thì hoàn toàn không từ chối nhân vật dẫu có yếu tố mạo hiểm.

Nếu con bạn sau này thích trở thành diễn viên giống mình, bạn có ủng hộ không?



- Cả trong mơ, Trang vẫn mơ con sẽ nối nghiệp mình. Tuy nhiên, Trang hiểu rằng nghề nào cũng có thể ép, riêng nghệ thuật thì khó vô cùng. Con phải mê, phải có năng khiếu mới theo được nên tất cả những gì Trang có thể làm là cho con tiếp xúc, khơi gợi, còn quyết định là tuỳ ở con

Hiện tại, nhiều diễn viên tích cực tham gia các chương trình truyền hình và sau khi có độ nóng thì xây dựng kênh YouTube rồi làm các sản phẩm phim ngắn đăng mạng để vừa duy trì tên tuổi, vừa thu lại lợi nhuận. Vân Trang có nghĩ sẽ theo xu hướng này không?

- Trang giờ làm gì cũng không nghĩ làm riêng cho mình mà phải vì con vì gia đình nhỏ nên tất cả các công việc đều phải xếp hàng phía sau. Đôi khi, Trang cũng ước rằng mình còn độc thân như trước, thời gian chỉ dành cho bản thân và công việc. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Gia đình nhỏ của Vân Trang. Ảnh do nhân vật cung cấp

Những mong ước của Vân Trang trong thời gian tới là gì, cả sự nghiệp và cuộc sống?

- Trang ước điều rất đơn giản đó là: mỗi sáng khi thức dậy, mình không phải hối tiếc điều gì đã qua!