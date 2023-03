Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), chiều 9-3, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức Chương trình giao lưu, gặp gỡ cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam lần thứ V, năm 2023. Hành trình "Sống mãi tuổi 20" có chủ đề "Đà Lạt thành phố ngàn hoa - Chắp cánh ước mơ bay xa".

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - đã đến trò chuyện, giao lưu với hơn 200 cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam; cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Đà Lạt.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Báo Lâm Đồng online

Trao quà cho các cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Báo Lâm Đồng online

Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tặng quà lưu niệm cho Tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Báo Lâm Đồng online

Với chủ đề "Đà Lạt thành phố ngàn hoa - Chắp cánh ước mơ bay xa", tại chương trình, ông Trương Hòa Bình đã sáng tác một bài thơ về TP Đà Lạt anh hùng, hun đúc ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng của thanh niên đến các thế hệ trẻ.