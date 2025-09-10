VIDEO
Vì sao nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND?

Báo Người Lao Động -

10/09/2025 05:00

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng hàm cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

    Thông báo