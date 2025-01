VIDEO: Bắt giữ đối tượng Hoàng Duy Quang ngay cửa khẩu với Campuchia

Ngày 8-1, thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) - cho biết đã khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng vận chuyển 1.713 viên nén ma túy tổng hợp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra; đồng thời phối hợp mở rộng, truy xét bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Đối tượng Hoàng Duy Quang bị bắt quả tang cùng tang vật

Trước đó, lực lượng biên phòng và công an đã thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án LA1224.2p.

Lúc 10 giờ 40 phút ngày 5-1, tại khu vực gần Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp với Đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm, Công an huyện Đức Huệ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Duy Quang (22 tuổi; ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) đang vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam. Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng mang trong người 1.713 viên nén ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, Quang khai nhận được một người Việt Nam đang ở Campuchia thuê vận chuyển từ Campuchia về TP Biên Hòa với giá 20 triệu đồng tiền công.