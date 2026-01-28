VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tổng duyệt Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025

Mỹ Uyên - Quốc Thắng -

Chiều tối 28-1, chương trình tổng duyệt Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025 đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TP HCM).

Video liên quan

Công bố 2 giải văn hóa - nghệ thuật và 1 hạng mục Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Công bố 2 giải văn hóa - nghệ thuật và 1 hạng mục Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Video 23/01/2026

Các "anh trai" Neko Lê, Tăng Phúc, BB Trần, ST Sơn Thạch… ghi dấu ấn ở đêm trao giải Mai Vàng

Video 09/01/2025

Khán giả cuồng nhiệt cùng “anh trai”, “anh tài” tại Lễ trao Giải Mai Vàng

Video 09/01/2025

Chia sẻ đầy cảm xúc của NSND Tự Long, MC Anh Tuấn, Jun Phạm… khi nhận Giải Mai Vàng

Video 09/01/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo