VIDEO: Hoa đào giá bình dân đổ bộ TPHCM dịp cận Tết

Các nhà vườn từ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ, nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đã bắt đầu đưa những lô đào đầu tiên đổ bộ vào Công viên 23-9 (TPHCM). Để giữ cho hoa đào không bị rụng hay héo sau hành trình dài, các chủ vườn phải cực kỳ tỉ mỉ trong khâu bảo quản.

Năm nay, sự xuất hiện của các đa dạng các loại hoa đào đã mang đến cho người yêu hoa nhiều lựa chọn. Dù vậy, lượng tiêu thụ hiện tại chỉ mới đạt khoảng một nửa số lượng mang vào.

Những cành đào nhỏ hoặc đào lùm có mức giá bình dân, từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng, trong khi các chậu đào dáng huyền có giá dao động từ 3 đến 4 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp, những gốc đào cổ thụ có giá từ 10 triệu đến 30 triệu đồng.

Anh Mẫn mua cây đào với giá 350.00 đồng, vui vẻ chia sẻ: "Mọi năm chưng mai cũng cũ rồi, năm nay mình muốn nhà cửa hồng hào chút nên chọn đào. Giá khoảng 400.000 - 500.000 đồng/chậu theo mình là hợp lý".

Theo đánh giá từ các nhà vườn tại Công viên 23-9, chất lượng đào năm nay được ghi nhận là đẹp và thắm sắc hơn hẳn so với mọi năm. Dù hoa nở rất đẹp, thị hiếu của người tiêu dùng đang có sự dịch chuyển rõ rệt khi khách hàng đặc biệt ưa chuộng những cây đào có kích thước nhỏ gọn (size nhỏ) thay vì các gốc đào quá lớn như trước đây. Những chậu đào nhỏ này không chỉ phù hợp với không gian trưng bày hiện đại mà còn có mức giá hợp lý.

Thị trường hoa mai cũng nhộn nhịp với các dòng mai giảo Đa Phúc hay Phước Lộc Thọ được các nhà vườn chào bán từ hơn 1 triệu đến 35 triệu đồng mỗi chậu, riêng mai trắng có giá khoảng 6 triệu đồng.

Ngoài ra, những khách hàng yêu thích sự nhỏ gọn có thể chọn mai chiếu thủy với giá từ 200.000 đến 1,6 triệu đồng. Trong khi đó, các chậu dâu tằm và ớt kiểng, cúc mâm xôi rực rỡ chỉ có giá từ 80.000 đến 400.000 đồng mỗi chậu.

