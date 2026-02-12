VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Kinh tế
image

VIDEO: Hoa đào giá bình dân đổ bộ TPHCM dịp cận Tết

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Những đóa hoa đào thắm từ Hưng Yên đã kịp khoe sắc tại Công viên 23-9 (TPHCM) với giá từ 500.000 đồng/chậu

Video liên quan

Hoa Tết giá mềm, hút khách

Hoa Tết giá mềm, hút khách

Thời sự 11/02/2026
Khai mạc Đường hoa Mai vàng Bình Lợi

Khai mạc Đường hoa Mai vàng Bình Lợi

Thời sự 09/02/2026
VIDEO: Khám phá chợ hoa lớn nhất Thủ đô Hà Nội dịp giáp Tết

VIDEO: Khám phá chợ hoa lớn nhất Thủ đô Hà Nội dịp giáp Tết

Hà Nội 08/02/2026
Người dân háo hức với con đường hoa đào, hoa mai ở phường Chánh Hiệp

Người dân háo hức với con đường hoa đào, hoa mai ở phường Chánh Hiệp

Chính trị 06/02/2026

Các nhà vườn từ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ, nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đã bắt đầu đưa những lô đào đầu tiên đổ bộ vào Công viên 23-9 (TPHCM). Để giữ cho hoa đào không bị rụng hay héo sau hành trình dài, các chủ vườn phải cực kỳ tỉ mỉ trong khâu bảo quản.

- Ảnh 1.

Các nhà vườn từ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ, nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đã bắt đầu đưa những lô đào đầu tiên đổ bộ vào công viên 23 tháng 9 (TPHCM)

Năm nay, sự xuất hiện của các đa dạng các loại hoa đào đã mang đến cho người yêu hoa nhiều lựa chọn. Dù vậy, lượng tiêu thụ hiện tại chỉ mới đạt khoảng một nửa số lượng mang vào.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Những cành đào nhỏ hoặc đào lùm có mức giá bình dân, từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng, trong khi các chậu đào dáng huyền có giá dao động từ 3 đến 4 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp, những gốc đào cổ thụ có giá từ 10 triệu đến 30 triệu đồng.

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Anh Mẫn mua cây đào với giá 350.00 đồng, vui vẻ chia sẻ: "Mọi năm chưng mai cũng cũ rồi, năm nay mình muốn nhà cửa hồng hào chút nên chọn đào. Giá khoảng 400.000 - 500.000 đồng/chậu theo mình là hợp lý".

- Ảnh 13.
- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.
- Ảnh 18.
- Ảnh 19.

Theo đánh giá từ các nhà vườn tại Công viên 23-9, chất lượng đào năm nay được ghi nhận là đẹp và thắm sắc hơn hẳn so với mọi năm. Dù hoa nở rất đẹp, thị hiếu của người tiêu dùng đang có sự dịch chuyển rõ rệt khi khách hàng đặc biệt ưa chuộng những cây đào có kích thước nhỏ gọn (size nhỏ) thay vì các gốc đào quá lớn như trước đây. Những chậu đào nhỏ này không chỉ phù hợp với không gian trưng bày hiện đại mà còn có mức giá hợp lý.

Thị trường hoa mai cũng nhộn nhịp với các dòng mai giảo Đa Phúc hay Phước Lộc Thọ được các nhà vườn chào bán từ hơn 1 triệu đến 35 triệu đồng mỗi chậu, riêng mai trắng có giá khoảng 6 triệu đồng.

Ngoài ra, những khách hàng yêu thích sự nhỏ gọn có thể chọn mai chiếu thủy với giá từ 200.000 đến 1,6 triệu đồng. Trong khi đó, các chậu dâu tằm và ớt kiểng, cúc mâm xôi rực rỡ chỉ có giá từ 80.000 đến 400.000 đồng mỗi chậu.

- Ảnh 20.
- Ảnh 21.
- Ảnh 22.
- Ảnh 23.

Thị trường hoa mai cũng nhộn nhịp với các dòng mai giảo Đa Phúc hay Phước Lộc Thọ được các nhà vườn chào bán từ hơn 1 triệu đến 35 triệu đồng mỗi chậu




 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo