VIDEO: Lão nông miền Tây sở hữu 2 cây măng cụt hơn 100 tuổi

CA LINH -

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Tấn ở TP Cần Thơ là người sở hữu 2 cây măng cụt hơn 100 tuổi. Hiện nay, vườn măng cụt của ông Tấn trở thành điểm đến du lịch lý thú.

Giữa vùng quê yên bình của xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ), Khu Du lịch sinh thái vườn măng cụt 100 năm của ông Nguyễn Văn Tấn luôn thu hút khách gần xa đến tham quan. Vườn trồng 200 cây măng cụt nhưng trong đó có 2 cây trên 100 năm tuổi.

