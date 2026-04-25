VIDEO: Người dân khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy để dâng hương Cha Diệp

Ngày 25-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Thánh đường Tắc Sậy ở ấp 2, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau để hành hương và dâng hương Cha Diệp (Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp).

Tuy thu hút lượng lớn du khách nhưng bên trong khuôn viên thánh đường rất sạch đẹp, xe máy và ô tô được sắp xếp tại bãi đậu ngăn nắp.

Bà Nguyễn Thị Tuất (65 tuổi; ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho hay đoàn đến Thánh đường Tắc Sậy dâng hương Cha Diệp sau hơn 13 giờ di chuyển liên tục bằng ô tô.

"Năm nào tôi và người quen cũng về Cà Mau thắp hương Cha Diệp để cầu nguyện cho gia đình được bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống" – bà Tuất chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Đoàn (48 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để chở cháu nội xuống tham quan thánh đường và thắp hương Cha Diệp. "Sau khi sử dụng nước uống, tôi và mọi người đều đem bỏ vào thùng rác để giữ cho khuôn viên thánh đường luôn sạch đẹp, trang nghiêm" – ông Đoàn nói.

Theo UBND xã Phong Thạnh, Thánh đường Tắc Sậy là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là 1 trong 12 điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Cà Mau được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm đến hấp dẫn của du khách.

Mỗi ngày, Thánh đường Tắc Sậy có từ vài trăm đến hàng ngàn người dân đến tham quan, dâng hương. Vào lễ giỗ Cha Diệp và giáng sinh thì nơi đây thu hút hàng chục ngàn lượt người.

Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Nguyễn Quốc Toàn cho hay Thánh đường Tắc Sậy được xây dựng với kiến trúc tôn giáo hiện đại, quy mô lớn không chỉ đáp ứng phục vụ đời sống tâm linh của người theo đạo mà còn gây ấn tượng và tạo sự hiếu kỳ của đông đảo du khách.

"Thánh đường Tắc Sậy đón trên 100.000 lượt du khách mỗi năm. Đây không chỉ là điều kiện thuận để xã phát triển du lịch mà còn góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân" – ông Toàn thông tin.

Theo thông báo của Tòa Giám Mục Cần Thơ về việc lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa – Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, thánh lễ sẽ được tổ chức vào ngày 2-7 tại trung tâm hành hương Tắc Sậy.

Thánh đường Tắc Sậy nằm cạnh Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Phong Thạnh

Khách thập phương đến tạ ơn, cầu nguyện tại thánh đường Thánh đường Tắc Sậy

Du khách chụp hình lưu niệm tại Thánh đường Tắc Sậy

Đông đảo người dân thắp hương và tham quan nơi an nghỉ của Cha Trương Bửu Diệp

Khuôn viên bên trong Thánh đường Tắc Sậy



