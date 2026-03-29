VIDEO: Người dân tại TPHCM sắp được ngắm toàn cảnh thành phố bằng dù lượn

Sự kiện diễu hành dù lượn có động cơ kết hợp bắn pháo hoa tối ngày 28-3-2026 tại khu vực Bờ sông Sài Gòn không chỉ là màn chào mừng các ngày lễ lớn mà còn là đợt thử nghiệm quan trọng để Liên đoàn đánh giá các yếu tố địa hình và khí tượng đặc thù của thành phố.

Luật sư Lâm Quang Quý, Chủ tịch Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM kỳ vọng sau thành công của đợt biểu diễn này, Liên đoàn sẽ chính thức đề xuất với Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch triển khai các chuyến bay trải nghiệm định kỳ hàng tháng dành cho người dân.

Ông Quý cho biết, mức phí bay trải nghiệm tại Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM được tối ưu hóa để phù hợp với người dân. Chi phí thu được chỉ dùng để chi trả cho các hao tổn thiết bị và xăng cộ, nhằm mục tiêu cao nhất là đưa dù lượn tiệm cận hơn với người dân.

Nhiều người dân vẫn còn e ngại về tính mạo hiểm của bộ môn này. Tuy nhiên, theo Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TPHCM, quy trình vận hành được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Anh Mai Phúc Hậu – Tổng thư ký Liên đoàn, cho biết toàn bộ thiết bị đều phải trải qua quy trình kiểm tra kép.

Các phi công không chỉ tự kiểm tra thiết bị cá nhân (động cơ, cánh quạt, vòm dù, nhiên liệu) mà còn phải thực hiện nguyên tắc kiểm tra chéo (double-check) lẫn nhau trước giờ cất cánh để loại trừ mọi sai sót. Hiện tại, khu vực phía Nam có khoảng 20 phi công dù lượn có động cơ, tập trung chủ yếu ở TPHCM và các tỉnh lân cận, và tất cả đều được cấp phép, huấn luyện bài bản theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Mọi hoạt động bay đều phải có giấy phép và hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm quản lý bay cũng như quân sự địa phương.

Chị Thúy Hường, một hành khách lần đầu trải nghiệm bay dù lượn chia sẻ: "Dù từng nhìn ngắm thành phố qua flycam, nhưng việc được trực tiếp lơ lửng trên không trung, nhìn xuống sông Sài Gòn và các tòa nhà cao tầng mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt, vừa hồi hộp vừa vô cùng đặc biệt. Tôi hy vọng bộ môn này sẽ sớm phổ biến rộng rãi để nhiều người trẻ có cơ hội trải nghiệm".

Để tham gia trải nghiệm này trong tương lai, người dân chỉ cần đáp ứng các điều kiện sức khỏe cơ bản: không sợ độ cao, không có bệnh lý tim mạch hay tiền đình.