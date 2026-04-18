VIDEO: Người dân TPHCM thích thú trải nghiệm rạp xiếc và biểu diễn đa năng hiện đại

Trong ngày đầu tiên mở cửa tham quan tự do, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, TPHCM) đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo công chúng và giới truyền thông.

Dự án được khởi công từ tháng 4-2023 với tổng vốn đầu tư 1.395 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Với quy mô 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích sàn sử dụng hơn 31.600 m2, công trình được thiết kế với tuổi thọ lên đến 100 năm.

Đây không chỉ là một thiết chế văn hóa mới mà còn là niềm tự hào của ngành kiến trúc Việt Nam khi được giới chuyên môn đánh giá là một trong 9 công trình nghệ thuật xiếc tiêu biểu nhất thế giới hiện nay.

Điểm nhấn kiến trúc đặc biệt nhất là hệ sàn composite vượt nhịp 53 m tại các tầng cao, tạo ra không gian khán phòng 2.000 chỗ ngồi hoàn toàn không bị vướng tầm nhìn từ bất kỳ vị trí nào.

Sân khấu chính tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ có sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi, chiều cao khoảng 24 m, tạo nên không gian biểu diễn rộng lớn và ấn tượng



Khác với các rạp xiếc truyền thống, công trình này sở hữu hệ thống sân khấu phức hợp hiện đại. Khán giả không khỏi choáng ngợp trước sân khấu chính cao 24 m, tích hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng tối tân.

Tiết mục múa rối tay Hồ Thiên Nga với tạo hình uyển chuyển, sáng tạo, mang đến màu sắc sinh động và đầy cuốn hút trên sân khấu.

Những màn xiếc thăng bằng, patin, lắc vòng, tung hứng, quay đĩa và quay thảm đầy kịch tính khiến khán giả chăm chú theo dõi, vỗ tay và reo hò liên tục.

KTS Nguyễn Hữu Phụng, đại diện đơn vị thiết kế, nhấn mạnh công trình đã áp dụng những giải pháp kết cấu đặc thù và chưa từng có tiền lệ để mang lại trải nghiệm tối ưu cho công chúng.

Trong không gian biểu diễn, đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư đã tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo khán giả ngồi ở bất kỳ vị trí nào cũng có tầm nhìn bao quát, không bị che khuất. Những nỗ lực về mặt kỹ thuật này không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật mà còn đưa Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ tiệm cận các chuẩn mực hiện đại nhất trên thế giới.

Màn trình diễn trích đoạn trong vở xiếc "Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí" (tiền truyện) tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Vở này sẽ công diễn từ ngày 25-4 tại Rạp xiếc Công viên Gia Định.

NSND Lưu Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, cho biết: “Bên cạnh nghệ thuật xiếc chủ đạo, nơi đây hoàn toàn đáp ứng được các loại hình biểu diễn, từ ballet, múa, nhạc giao hưởng đến các chương trình ca múa nhạc quy mô lớn” .

Theo ông Nguyễn Phi Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, dù lượng khách đăng ký tham quan Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ rất lớn nhưng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, đơn vị phải giới hạn mỗi đợt khoảng 500 người .

Khán giả giao lưu, trải nghiệm cùng các diễn viên xiếc sau khi kết thúc buổi tham quan

Với những nghệ sĩ trực tiếp đứng trên sân khấu, đây là một cột mốc lịch sử.

Nghệ sĩ Thái Ngọc Hải, diễn viên múa rối nước, xúc động: “Đây là ước mơ mà anh em nghệ sĩ chúng tôi đã ấp ủ và chờ đợi hơn 30 năm qua. Có một sân chơi hiện đại, gần gũi với khán giả như thế này là niềm hạnh phúc cực lớn”.

Anh Trịnh Quảng Vinh - ngụ phường Hoà Bình, TPHCM - nhận xét các tiết mục tại đây rất gần gũi với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Chương trình tham quan miễn phí Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 19-4 và đợt 2 vào các ngày 16, 17-5. Theo dự kiến, các show diễn chính thức đầu tiên phục vụ công chúng sẽ được ra mắt vào giữa tháng 5-2026.