VIDEO: Những phần quà ấm áp của Saigon Co.op trao tặng người dân khó khăn

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Saigon Co.op trao quà hỗ trợ 50 thanh niên lên đường nhập ngũ và 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Trong chương trình tiếp xúc cử tri và thực hiện các hoạt động an sinh tại phường Tân Sơn, TP HCM mới đây, ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cùng các ứng cử viên đã trao tặng những phần quà thiết yếu đến một số đối tượng.

Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ 50 thanh niên vừa lên đường nhập ngũ ngày 3-3 và 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Sơn.

Những phần quà của Saigon Co.op được trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn

Với hơn 30 năm đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM, Saigon Co.op luôn tích cực tham gia chương trình bình ổn giá, điều tiết cung - cầu và được xem là "pháo đài an ninh lương thực" của thành phố qua các giai đoạn khó khăn.

Ông Phạm Trung Kiên trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn

Theo ông Phạm Trung Kiên, Saigon Co.op thực hiện rất nhiều hoạt động đóng góp cho nền kinh tế và an sinh xã hội suốt hơn 30 năm qua thông qua hệ thống bán lẻ rộng khắp

Với tư duy kinh tế bán lẻ hiện đại kết hợp cùng kinh nghiệm thực tiễn quản trị hệ thống hợp tác xã, Saigon Co.op cam kết đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng và phát triển TPHCM.

