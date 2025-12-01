VIDEO
VIDEO: Tay trái viết tiếp đam mê bếp bánh

(NLĐO) - Tai nạn giao thông cướp đi tay phải, nhưng tình yêu với bếp bánh đã giúp nữ đầu bếp Nguyễn Thiện Liên Phương đứng dậy, tiếp tục truyền lửa nghề

Trong gian bếp, nơi ánh sáng len lỏi qua khung cửa, mùi bơ sữa và tiếng dao chạm thớt, tay trái của bà Phương tiếp tục viết tiếp hành trình bếp bánh - hành trình của một con người không để số phận quyết định giấc mơ của mình.

