VIDEO: Tiếp sức mùa tựu trường cho con cháu Hội Cựu Công an nhân dân TP HCM

Quỳnh Trâm - Thanh Trúc -

20/08/2025 15:29

(NLĐO) - Hội Cựu Công an nhân dân TP HCM phối hợp Báo Người Lao Động tổ chức trao quà cho con, cháu của hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

