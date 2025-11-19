VIDEO
VIDEO: TP HCM rộn ràng không khí Giáng sinh, check-in cà phê ngắm "tuyết rơi"

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng không khí mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM đã sớm rộn ràng

Các trung tâm thương mại, nhà thờ, quán cà phê đã dần hoàn thiện phần trang trí, trở thành những điểm "check-in" độc đáo.

Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 1.

Các quán cà phê đã dần hoàn thiện phần trang trí, trở thành những điểm "check-in" độc đáo.

Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 2.

Nhiều gia đình dẫn trẻ nhỏ đi "ngắm tuyết" tại những quán cà phê trang trí Giáng sinh ở TP HCM.

Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 3.

Chị Ngọc Nhi chia sẻ: "Mọi năm chỉ dẫn các em đi chụp hình ở các khu vực trang trí, nhưng năm nay theo dõi trên mạng xã hội biết quán cà phê có tuyết rơi ở Gò Vấp (TP HCM) nên muốn qua trải nghiệm".

Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 4.
Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 5.
Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 6.
Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 7.

Các quán cà phê tại TP HCM tạo ra những không gian bắt mắt, nhiều góc trang trí độc đáo. Những món đồ trang trí nhỏ xinh được sắp xếp tinh tế, thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 8.

Gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng không khí tại TP HCM đã rất nhộn nhịp. Trung tâm thương mại Diamond trang hoàng lộng lẫy, thu hút người dân và du khách tham quan.

Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 9.
Không khí Giáng sinh tại TP HCM rực rỡ với những con đường trang trí đẹp mắt - Ảnh 10.

Không chỉ các quán cà phê, những địa điểm lớn trong trung tâm thành phố cũng đang trở thành điểm check-in được nhiều người tìm đến.

 

