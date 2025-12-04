VIDEO
Video trăn nuốt chửng hươu gây sốc

Thanh Long -

Một đoạn video ghi lại cảnh một con trăn khổng lồ nuốt chửng một con hươu lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Người dân mô tả là “rùng rợn đến nghẹt thở”.

