VIDEO: Trương Thị Hòa – Nữ luật sư U80 và “cuộc hôn nhân” son sắt với nghề

Quỳnh Trâm - Sơn Nhung -

(NLĐO) - Luật sư Trương Thị Hòa xem việc làm nghề là một "cuộc hôn nhân" đích thực, được vun đắp bởi sự tận tụy và niềm tin sắt đá vào sức mạnh của sự thật

Luật sư Trương Thị Hòa: Làm luật phải tu thân!

Luật sư Trương Thị Hòa: Làm luật phải tu thân!

Pháp luật 10/10/2025
Luật sư Trương Thị Hòa: An toàn pháp lý quan trọng lắm, không yên tâm thì không dám làm gì!

Luật sư Trương Thị Hòa: An toàn pháp lý quan trọng lắm, không yên tâm thì không dám làm gì!

Kinh tế 05/06/2025
