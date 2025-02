VIDEO: Xếp hàng chờ cải vận tại Chùa Ngọc Hoàng

“Vận chính vẫn là sức khoẻ và bình an, sau đó là tài lộc. Ít nhiều gì cũng được, còn quan trọng vẫn là sức khoẻ của mình, đó là điều hạnh phúc nhất. Còn tiền bạc vẫn là do khả năng của mỗi người, khả năng mình tốt thì mình kiếm nhiều tiền, không thì mình kiếm tiền ít cũng được, miễn bình an là được”, bà Như Hoa, người làm lễ chuyển vận, cho hay.