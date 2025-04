VIDEO: Xét xử băng nhóm gây ra 164 vụ trộm, cướp giật chấn động miền Tây

Ngày 10-4, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Trộm cắp tài sản"; "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng"; "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Cướp giật tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" đối với Trần Minh Thiên, Huỳnh Văn Tèo, Mai Xuân Dũng và 16 bị cáo khác.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Thiên, Dũng, Tèo cùng một số bị cáo liên quan đến vụ án là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và có nhiều tiền án, tiền sự. Do nhiều lần chấp hành án chung nên các bị cáo quen biết rồi kết thân với nhau.

Sau khi chấp hành án trở về địa phương, các bị cáo đã liên hệ, cấu kết chặt chẽ với nhau để thực hiện hành vi phạm tội. Rạng sáng 24-3-2023, Thiên, Dũng, Tèo đột nhập vào một cửa hàng ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để lấy trộm 85 điện thoại iPhone các loại cùng một số vật dụng khác với tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng.

Qua điều tra mở rộng, công an xác định Thiên đã cấu kết chặt chẽ với nhiều đồng phạm thực hiện 164 vụ trộm cắp và cướp giật tài sản khác trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ. Các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng khi thực hiện thành công 164 vụ trộm, cướp giật tài sản của 155 bị hại ở miền Tây Nam bộ.

Ngoài ra, thông qua mối quan hệ quen biết, Thiên đặt mua 1 khẩu súng cùng 48 viên đạn ở Bạc Liêu rồi vận chuyển lên Vĩnh Long gửi cho bạn là một bị cáo liên quan vụ án cất giữ.

Khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 trong số 19 bị cáo, lực lượng chức năng đã thu giữ các bịch nilon chứa ma túy mà những người này tàng trữ để sử dụng và bán lại cho người khác.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 11-4.