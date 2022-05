Sáng 21-5, TP HCM chính thức triển khai thực hiện cấp đăng ký và bấm biển số xe máy cho người dân tại công an 58 xã, thị trấn của 5 huyện ngoại thành, gồm Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn. Công an 5 huyện ngoại thành này cùng công an quận Bình Thạnh cũng bắt đầu thực hiện đăng ký ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc.. cho người dân trên địa bàn.

Có biển số xe mới chỉ trong 20 phút

Anh Lại Văn Trung (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) mang chiếc xe máy đến trụ sở công an xã Vĩnh Lộc B xin cấp biển số. Anh Trung cho biết cách đây một tuần, anh mua chiếc xe máy để con gái có phương tiện đi học. Hay tin kể từ ngày 21-5, người dân có thể làm các thủ tục đăng ký xe tại công an địa phương nên anh Trung đợi đến ngày hôm nay mới mang xe đi đăng ký để "cho tiện".



Cán bộ công an xã Vĩnh Lộc B làm thủ tục đăng ký xe cho người dân

"Nhà tôi gần ngay trụ sở công an xã nên đến đây làm thủ tục cấp biển số xe rất thuận tiện. Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe được thực hiện ở cấp xã giúp người dân đỡ phải đi xa như trước đây, từ đó tiết kiệm được thời gian. Cán bộ làm việc tại đây rất nhiệt tình, mọi thủ tục đều gọn lẹ, tôi rất hài lòng" – anh Lại Văn Trung chia sẻ và cho biết chỉ mất khoảng 20 phút để được cấp biển số.

Anh Lại Văn Trung chỉ mất khoảng 20 phút để có biển số xe

Lãnh đạo công an xã Vĩnh Lộc B cho biết đã cử 2 chiến sĩ phụ trách công tác đăng ký, cấp biển số xe môtô, xe gắn máy cho người dân. Những cán bộ được phân công phụ trách đều đã tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ từ trước. Các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký xe cũng được công an xã Vĩnh Lộc B niêm yết ngay tại trụ sở để người dân tham khảo.

Còn tại trụ sở công an huyện Nhà Bè trong sáng 21-5, chưa ghi nhận chủ phương tiện nào đến đây làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe ô tô. Tuy nhiên, Trung tá Trần Trọng Hậu, Phó đội trưởng Đội đăng ký xe, Công an huyện Nhà Bè, cho rằng có thể ngày đầu nên nhiều người chưa biết, những ngày tới số lượng người dân đến đăng ký cấp biển số xe sẽ tăng lên.

Công an huyện Nhà Bè kiểm tra số khung xe máy

Theo Trung tá Hậu, trước đây, chủ xe ôtô của huyện Nhà Bè muốn làm thủ tục cấp biển sổ phải đi vào trung tâm TP với đoạn đường khoảng 20 km, chưa kể tình trạng kẹt xe, ùn ứ nên làm mất rất nhiều thời gian.

Công an huyện Nhà Bè đã thực hiện tốt công tác cấp biển số xe

Một chủ phương tiện ô tô được công an cấp huyện tại TP HCM cấp biển số

Người dân tại huyện Củ Chi nhận biển số xe tại trụ sở công an xã

Trung tá Trần Trọng Hậu cũng lưu ý: "Theo thông tư số 15 năm 2022, những người dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, quân đội đóng ở xã nào thì đến công an xã nơi thường trú để đăng ký xe môtô và làm các thủ tục sang tên. Riêng người dân trên địa bàn xã Phú Xuân thì đăng ký tại công an huyện Nhà Bè, vì trụ sở công an huyện Nhà Bè nằm trên địa phận xã Phú Xuân. Để thuận tiện cho người dân thì công an huyện Nhà Bè sẽ đảm trách luôn công tác ở xã này".