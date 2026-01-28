VIDEO
Xác định nguyên nhân người phụ nữ tử vong ở Cà Mau

Vân Du -

(NLĐO) – Dù được người dân sơ cứu, gia đình khẩn trương đưa đến cơ sở y tế điều trị nhưng người phụ nữ 36 tuổi ở Cà Mau đã tử vong.

Ngày 28-1, một lãnh đạo của Đảng ủy xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tử vong do đuối nước.

"Gia đình xác định bà V.T.N. (36 tuổi; ngụ xã Đất Mới) tử vong do đuối nước nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi mà chỉ tập trung lo hậu sự" – vị này thông tin thêm.

Bà N. được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó

Theo thông tin ban đầu, bà N. có tiền sử bệnh thần kinh. Chiều 27-1, trong lúc di chuyển thì bà N. bị té xuống sông.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa bà N. lên bờ để tiến hành sơ cứu và thông báo đến gia đình.

Nhận thấy bà N. còn dấu hiệu của sự sống nên gia đình tức tốc đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, bà N. đã tử vong vào tối cùng ngày.

