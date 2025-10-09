VIDEO
image

Xót xa tiếng kêu cứu giữa lũ ở Thái Nguyên

Báo Người Lao Động -

Mưa ngập tới mái nhà ở Thái Nguyên, người dân cầu cứu; Nga tuyến bố hạ hàng trăm UAV của Ukaine...

