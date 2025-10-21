Xúc động nụ hôn người mẹ trẻ trao con trai trước khi hôn mê sâu

Clip xúc động về hình ảnh người mẹ hôn con trai trước khi rơi vào hôn mê sâu và qua đời sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người chia sẻ clip là anh Trần Minh Tuấn (sinh năm 1993, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Clip được ghi lại vào ngày 14-9. Anh Tuấn kể, khi vào nói chuyện riêng với bác sĩ, anh biết thời gian của vợ không còn nhiều. Khi quay lại phòng bệnh, anh đã lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau vì linh cảm đây có thể là lần cuối.

Anh Tuấn cho biết, vợ anh - chị Võ Thị Như Ý (32 tuổi, quê ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã trải qua 10 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh hiếm gặp khiến đôi chân yếu ớt và thị lực suy giảm. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, chị luôn giữ tinh thần lạc quan và nghị lực sống mạnh mẽ.

Hình ảnh anh Tuấn và vợ trước đó. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng anh Tuấn quen nhau từ thời học cấp 3. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh Tuấn đã bị cuốn hút bởi vẻ hiền lành, dễ thương của chị.

Năm 18 tuổi, chị Như Ý phát hiện mình mắc bệnh xơ cứng rải rác - một bệnh tự miễn hiếm gặp khiến hệ miễn dịch tấn công lớp vỏ bảo vệ dây thần kinh, gây tổn thương não và tủy sống. Dù biết bệnh không thể chữa khỏi và phải dùng thuốc suốt đời, chị vẫn tiếp tục sống tích cực, học đại học ở Huế, trong khi anh Tuấn theo học tại Đà Nẵng.

Năm 2018, hai người tổ chức đám cưới ngập tràn hạnh phúc tại quê nhà. Sau đó, họ chuyển vào TP HCM lập nghiệp, anh Tuấn làm quản lý khách sạn 4 sao còn chị Như Ý bán hàng online. Dù biết bệnh tình của vợ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh con, anh Tuấn luôn ở bên, ủng hộ và yêu thương chị vô điều kiện.

Căn bệnh của chị Như Ý có nguy cơ tái phát sau mỗi 5 năm. Một lần, khi chuẩn bị từ Quảng Trị trở lại TP HCM, chị đột nhiên không thể đi lại. Anh Tuấn vội vàng đưa vợ vào Huế cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc viêm tủy thị thần kinh - bệnh hiếm gặp gây viêm dây thần kinh thị giác và tủy sống, dẫn đến suy giảm thị lực, đau mắt và yếu liệt tay chân.

Lúc này, hạnh phúc bất ngờ đến khi chị Như Ý mang thai. Vì sự an toàn của con, chị quyết định ngừng dùng thuốc hơn một năm. Khi bé chào đời khỏe mạnh, cả hai vợ chồng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bệnh tật khiến chị thường xuyên phải nằm viện, đôi khi thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.

Khi bệnh tình chuyển biến xấu, chị Như Ý bị suy gan và phải nhập viện để lọc máu liên tục. Dù được điều trị bằng phác đồ tốt nhất, sức khỏe của chị không cải thiện. Bác sĩ thông báo "thời gian không còn nhiều", anh Tuấn quyết định chuyển vợ lên bệnh viện tuyến trên ở Huế với hy vọng "còn nước còn tát".

Trước khi chuyển viện, anh đưa con trai đến gặp mẹ. Dù kiệt sức và trí nhớ rối loạn, chị Như Ý vẫn gắng gượng dặn dò con: “Con phải nghe lời ông bà và bố Tuấn nhé”. Đứa trẻ hồn nhiên ôm mẹ, không biết đó là lần cuối cùng được cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng. Khoảnh khắc ấy khiến anh Tuấn không cầm được nước mắt.

Sau 10 ngày lọc máu tại Huế, chị Như Ý qua đời, không kịp để lại lời trăng trối. Anh Tuấn chia sẻ: “Đó là lần cuối cùng hai mẹ con được gặp nhau”.

Sự ra đi của vợ khiến anh Tuấn giờ đây phải gánh cả hai vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Khi đưa clip lên trang cá nhân, anh chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này nhưng nhiều người đã động viên chia sẻ khiến ông bố trẻ rất cảm động và nhớ vợ nhiều hơn.

Trước kia, anh làm việc ban ngày, tối dạy kèm tiếng Anh. Hiện tại, anh Tuấn phải sắp xếp lại công việc trong vai trò vừa làm cha, làm mẹ với con mình.