Audio: Chiếc bẫy tinh vi "bắt cóc online"

Vệ Loan -

09/08/2025 00:01

(NLĐO) - Trong các vụ bắt cóc online, tội phạm công nghệ đánh vào tâm lý, gây hoảng loạn cho nạn nhân. Bản tin do Kiki AI hỗ trợ.

“Bắt cóc online” thực chất không phải là một vụ bắt cóc thật sự mà là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng rất công phu nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. 

Kẻ xấu thường mạo danh các cơ quan công quyền như công an, viện kiểm sát, tòa án, sử dụng thông tin cá nhân rất chính xác để tạo dựng lòng tin. Sau đó, chúng cáo buộc nạn nhân liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn lậu..., hoặc gây tai nạn, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn. 

Nạn nhân bị yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối để “phục vụ điều tra nội bộ” và bị đe dọa sẽ bị bắt giữ nếu không tuân thủ.


