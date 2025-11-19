VIDEO
Audio: Hôm nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs hầu tòa

Vệ Loan

(NLĐO) - Vụ án "kẹo rau củ Kera" liên quan Công ty Chị Em Rọt thu hút sự quan tâm bởi bị cáo là những nhân vật nổi tiếng trên mạng. Bản tin do Kiki AI hỗ trợ.

TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cùng 2 đồng phạm Lê Thành Công và Lê Tuấn Linh về tội "Lừa dối khách hàng" vào hôm nay, 19-11.

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo là thành viên của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đơn vị sở hữu và kinh doanh thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera).

Dù biết rõ sản phẩm có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%/viên), không đủ cơ sở khoa học để khẳng định "một viên kẹo bằng một đĩa rau", song các bị cáo vẫn cho đăng ký bản tự công bố, quay video quảng cáo gian dối về vùng nguyên liệu, công nghệ và công dụng.

Từ tháng 12-2024 đến tháng 3-2025, hơn 56.000 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo, mang lại cho nhóm này doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

