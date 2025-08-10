HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Chốt đơn" gặp phải tranh luận trái chiều quanh tạo hình AI thay thế Hoa hậu Thùy Tiên trên phim, doanh thu ảm đạm không như kỳ vọng.

Nhiều lời chê dành cho AI thay thế Thùy Tiên

Phim "Chốt đơn" do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito thực hiện, chính thức ra rạp từ ngày 8-8. Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 10-8, phim thu về hơn 2 tỉ đồng. Một con số quá thấp so với kỳ vọng.

Phim gây ồn ào, tranh luận trái chiều quanh việc dùng AI thay đổi vai diễn của Thùy Tiên đảm nhận sau khi hoa hậu này bị bắt và khởi tố.

Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm- Ảnh 1.

AI thay thế vai Hoàng Linh của Thùy Tiên trong phim "Chốt đơn"

Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm- Ảnh 2.

Vụ bê bối của Thùy Tiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến phim

Video clip quảng bá của phim "Chốt đơn" với hình ảnh AI thay thế cho Thùy Tiên trong vai Hoàng Linh

Theo đó, một số khán giả cho rằng AI thay thế Thùy Tiên biểu cảm đơ cứng, chưa có được sự mượt mà, nhiều lỗi ở các cảnh cận. Một số khác cảm thông với đoàn phim khi gặp phải hoàn cảnh bế tắc, buộc dùng AI để xử lý.

Ngay khi trailer (video clip quảng bá) mới với diễn viên AI lên mạng xã hội, đoàn phim nhận được nhiều bình luận: "Rất thông cảm với ê-kíp chỉ vì vướng lùm xùm mà phim giờ mới có thể ra rạp nhưng thật sự AI nhìn chán quá khiến biểu cảm rất đơ, khó mà biểu đạt được đúng cảm xúc mà đạo diễn mong muốn".

"Món ăn" vẫn phải mang ra cho khách nhưng khả năng là khách hàng sẽ không ngon miệng và ê-kíp cũng sẽ thiệt hại rất nhiều…", "AI trông không khác Thùy Tiên, vậy thay đổi để làm gì?", "Ê-kíp không mời luôn diễn viên khác hay thay AI thành người khác hoàn toàn mà cứ để na ná Thùy Tiên làm gì?"…

Vụ việc của Thùy Tiên khiến đoàn phim hoang mang bởi cô giữ vai nữ chính Hoàng Linh. Phim đã quay dựng hậu kỳ xong, chỉ chờ công chiếu nên nếu đổi sang diễn viên khác thì như thực hiện một tác phẩm mới, khó khả thi. Sau cùng, AI được xem là giải pháp được chọn để chỉnh sửa, thay đổi hình ảnh Thùy Tiên, giọng thoại của cô được Huỳnh Bảo Ngọc lồng tiếng.

Phim "Chốt đơn" nỗ lực nhưng vẫn chưa thoát khổ

Khi lên phim, AI Hoàng Linh khác Thùy Tiên nhưng nhiều góc nghiêng nhìn giống hệt Thùy Tiên, khiến khán giả khó khăn trong tiếp nhận hình ảnh. Những cảnh cận, từ làn da sáng mịn, cử động của AI cũng dễ nhận thấy sự khác biệt khi so với diễn viên thật đang đối diễn. Với những cảnh đơn giản, thông thường biểu cảm AI chấp nhận được nhưng ở những cảnh cần cảm xúc đa dạng thì trông AI đơ cứng, không thể biểu đạt như người thật.

Phim "Chốt đơn" kể câu chuyện về Hoàng Linh - giám đốc công ty chuyên về livestream. Để cạnh tranh, Hoàng Linh thuê ông An (Quyền Linh đóng) - tài xế xe ôm công nghệ, làm nhân viên trong công ty. Trong những phiên live, ông An hóa thân vai Ngọc Hoàng, tung hứng cùng Hoàng Linh.

Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm- Ảnh 4.

AI vẫn có nét giống với Thùy Tiên

Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm- Ảnh 5.

Hoàng Linh mê việc nên đôi lúc bỏ bê gia đình. Phía sau ông An cũng có cả một câu chuyện trăn trở. Bằng kinh nghiệm sống, sự tận tụy, ông An đưa lời khuyên, giúp nhiều cho Hoàng Linh trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Phim truyền tải thông điệp nhân văn, tích cực về tình người, tình yêu và giá trị cuộc sống. Tuy nhiên, tác phẩm có hạn chế là phần kịch bản còn rời rạc, thiếu liền mạch dẫn đến một số yếu tố chưa thuyết phục khán giả.

Về diễn xuất, ngoài AI, phần đối diễn giữa Quyền Linh và Hồng Đào tạo được cảm xúc. Cả hai đóng duyên dáng, tung hứng ăn ý. Trong đó, Quyền Linh thể hiện được sự khắc khổ của một người lớn tuổi, nhiều nỗi lo khi tâm nguyện chưa thành còn Hồng Đào vào vai hàng xóm, yêu đơn phương ông An nhiều năm.

Trong buổi giao lưu, công chiếu phim "Chốt đơn", đạo diễn Nam Cito bày tỏ: "Khi biết vụ việc của Thùy Tiên, cả ê-kíp chúng tôi đều hoang mang, mất tinh thần. Tuy nhiên, trong cái khó ló cái khôn, chúng tôi có thời gian nhìn nhận lại phim, nỗ lực làm cho phim sâu sắc hơn. Sau hơn 200 ngày liên tục, không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc, chúng tôi đã đưa được phim ra rạp, đến gặp khán giả".

Với giải pháp sử dụng AI cho phim, ban đầu, các đạo diễn cũng ngần ngại vì lo ngại AI sẽ bị giả tạo và không cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi xem những thành quả hình ảnh đầu tiên từ đơn vị thực hiện thì thấy giải pháp khả thi.

"Khi nhận dự án này, chúng tôi cũng rất run vì chưa bao giờ làm AI cho một tác phẩm điện ảnh dài hơn 1 tiếng. Chúng tôi không chỉ xây dựng nhân vật mà còn phải thổi hồn vào cho nhân vật diễn xuất. Thế nhưng, chúng tôi cùng các đạo diễn đã nỗ lực vượt khó, xây dựng nhân vật Hoàng Linh hoàn toàn mới trong phim" - ông Hàng Minh Lợi, nhà sáng lập Lumination - đơn vị hỗ trợ công nghệ AI cho phim, chia sẻ.

Đại diện pháp lý của phim "Chốt đơn" cho biết nếu chỉ dùng AI thay mỗi gương mặt, thân thể vẫn giữ nguyên thì phải đảm bảo quyền nhân thân cho Thùy Tiên theo Bộ luật dân sự. Nghĩa là, phim phải ghi chú kỹ tên Thùy Tiên vào tác phẩm.

"Vì hiểu điều đó nên khi sử dụng AI đoàn phim đã thay đổi toàn bộ tất cả những điểm căn bản nhất trên cơ thể để nhận diện một con người. Đoàn phim không chỉ thay đổi khuôn mặt mà thực tế là làm lại toàn bộ và những mấu chốt quan trọng nhất để nhận diện một người và đó không còn là Thùy Tiên. Nhân vật hoàn toàn mới, về mặt pháp lý không vi phạm bất cứ quy định nào về bảo hộ quyền nhân thân đối với cơ thể Thùy Tiên" - đại diện pháp lý nhấn mạnh.


