Audio: Dự án Nuôi em vướng nhiều nghi vấn khuất tất

Vệ Loan -

(NLĐO) - Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn trình báo đề nghị xác minh tính minh bạch liên quan dự án thiện nguyện Nuôi em từng được tin tưởng.

Người phụ trách dự án Nuôi em - Nghệ An "mất liên lạc", luật sư nói về dấu hiệu vi phạm

Thời sự 08/12/2025
Dự án thiện nguyện “Nuôi em - Nghệ An”: Năm học 2025-2026, trường chưa nhận được kinh phí

Thời sự 08/12/2025
Người sáng lập dự án “Nuôi em” đóng băng tài khoản

11 giờ 30 08/12/2025
Bất ngờ với "Hệ sinh thái Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung điều phối

Thời sự 08/12/2025
