Tối 7-12, ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập và điều hành dự án "Nuôi em" - đã thông báo đóng băng tài khoản để hỗ trợ minh bạch thông tin.

Động thái được ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990) đưa ra sau khi nhiều nhà hảo tâm thắc mắc về công tác quản lý, vận hành và tính minh bạch tài chính của dự án trong suốt thời gian dài.

Trong thông báo được đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân, ông Trung nêu rõ: Trong ngày thứ 2, 8-12-2025, tôi sẽ làm việc với Ngân hàng để đóng băng tài khoản tại địa chỉ Vietcombank 0711000280294. Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày, và sẽ mở lại khi có thông báo mới. Mục đích là để ngắt dòng tiền thu - chi, phục vụ cho việc thống kê lại đầy đủ tất cả các khoản thu và chi cho dự án trong những năm qua. Tôi nhận được rất nhiều sự chất vấn của cộng đồng liên quan đến việc minh bạch thu chi của dự án dẫn đến chính bản thân tôi cũng nghi ngờ không biết mình có đảm bảo làm đúng 100% hay không. Tôi mong muốn được làm việc với các bên thứ 3 hiểu rõ nghiệp vụ kế toán - kiểm kê, có khả năng tiến hành 1 cách độc lập, để kiểm tra 1 cách khách quan nhất nghiệp vụ thu tiền - chi tiền của dự án Nuôi Em trong suốt những năm qua".

Ông Hoàng Hoa Trung cũng cho biết trong thời gian tới, toàn bộ đội ngũ Nuôi Em sẽ được tập trung để ghi nhận, thống kê, và hỗ trợ giải đáp tất cả các khúc mắc của những nhà tài trợ.

Đáng chú ý, bên cạnh dự án Nuôi em được khởi xướng và vận hành từ năm 2014 đến nay, Hoàng Hoa Trung và cộng sự còn có nhiều dự án thiện nguyện khác, được giới thiệu là "hệ sinh thái Nuôi em" trên website của dự án.

Đáng chú ý trong "hệ sinh thái Nuôi em" là dự án Sức mạnh 2000. Trên website, dự án này được giới thiệu như sau: "Sức mạnh 2000 - Tiền lẻ mỗi ngày Triệu người chung tay Xây nghìn trường mới" phát động ngày 27-2-2020 là chương trình gây quỹ thuộc Dự Án "Ánh sáng núi rừng - Mỗi năm một ngôi trường cho trẻ vùng cao" ra đời năm 2009 và nhận được sự bảo trợ của Trung tâm tình nguyện Quốc gia.

"Hệ sinh thái Nuôi em" được giới thiệu trên website dự án

Xuất phát từ ý tưởng tích tiểu thành đại, chương trình mang trên mình sứ mệnh xóa toàn bộ trường tạm tại Việt Nam, xây hàng trăm cây cầu và hàng chục ngàn nhà nhân ái. Niềm tin của chúng tôi là nếu mỗi người tham gia tặng 2.000 đồng/ngày/năm thì với 100 ngàn người tham gia sẽ có 292 điểm trường được khởi công xây dựng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này kêu gọi quyên góp, hỗ trợ qua nhiều nền tảng khác nhau như tài khoản ngân hàng và các kênh thanh toán trung gian. Đến thời điểm hiện này, dự án Sức mạnh 2.000 đã kêu gọi quyên góp được gần 196 tỉ đồng. Theo thông tin công bố trên website, dự án đã có 798 dự án đã được khởi công, 769 dự án đã được hoàn thành.

Bên cạnh đó, "Hệ sinh thái Nuôi em" còn triển khai dự án Phòng tin học cho em với phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước; dự án Tủ sách vùng cao; dự án Đi ra từ bản; dự án Nước uống sạch…

Dự án Sức mạnh 2000 đã kêu gọi, quyên góp được số tiền gần 196 tỉ đồng (Ảnh chụp website dự án)

Những lùm xùm liên quan dự án Nuôi em bắt nguồn từ các vấn đề về cung cấp mã em nuôi và minh bạch tài chính.

Về dự án Nuôi em, đây là một dự án thiện nguyện, nhằm hỗ trợ bữa ăn bán trú cho các em học sinh vùng cao.

Theo đó, mỗi em học sinh cấp mầm non và tiểu học (gọi là em nuôi), sẽ được một anh nuôi/chị nuôi hỗ trợ tiền ăn theo năm học (9 tháng), mức hỗ trợ 150.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, còn có khoản hỗ trợ cơ sở vật chất, áo ấm cho các em nuôi, khoảng 100.000 đồng/em nuôi. Tổng kinh phí hỗ trợ là 1.450.000 đồng/học sinh/năm học.

Mỗi học sinh sẽ được cấp một mã em nuôi, gắn với học sinh đó đến khi hết tuổi thụ hưởng. Mỗi nhà hảo tâm có thể nhận nuôi nhiều học sinh, nhưng một học sinh chỉ được nhận nuôi bởi một nhà hảo tâm. Do đó thời gian qua, có thắc mắc của một số nhà hảo tâm khi "trùng" mã em nuôi - có nghĩa một học sinh mà được nuôi bởi 2-3 người.

Thông thường, các nhà hảo tâm sẽ đóng khoản kinh phí hỗ trợ nuôi em theo từng năm học, vào tài khoản cá nhân của người điều hành dự án là ông Hoàng Hoa Trung. Việc ông Trung nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản cá nhân cũng khiến không ít nhà hảo tâm băn khoăn về tính minh bạch. Đến nay, dự án đã kêu gọi hỗ trợ cho hàng chục ngàn trẻ em ở vùng cao, tại nhiều địa phương trên cả nước.