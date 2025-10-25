VIDEO
Audio: Toàn cảnh vụ án Ngân 98, Lương Bằng Quang - Từ bán hàng giả đến đưa hối lộ 8 tỉ đồng

Vệ Loan -

(NLĐO) - Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ TP HCM) được xác định đã nhận 8 tỉ đồng của Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”. Bản tin do Kiki AI sản xuất.

Công an TP HCM bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Pháp luật 23/10/2025
Ca sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ": Đối diện mức án nào?

Pháp luật 23/10/2025
Audio: Diễn biến mới liên quan vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang

AI 365 17/10/2025
Người nhận 8 tỉ đồng để "chạy án" cho Ngân 98 là ai?

Pháp luật 24/10/2025

Công an TP HCM thi hành lệnh bắt để tạm giam Lương Bằng Quang (SN 1982, ca sĩ) về tội "Đưa hối lộ" và Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TP HCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Liên quan vụ án, Công an TP HCM cũng khởi tố thêm tội "Đưa hối lộ" đối với Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, còn gọi là Ngân 98).

Trước đó, ngày 13-10, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Mở rộng điều tra vụ án này, công an xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường để không bị xử lý.

Sau khi Công an TP HCM bắt Ngân 98, ông Cường bỏ trốn và bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt giữ.


