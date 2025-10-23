HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Ca sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ": Đối diện mức án nào?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định do có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh nên ca sĩ Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa 8 tỉ đồng để "chạy án".

Tối 23-10, Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982), khởi tố thêm Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998) về tội "Đưa hối lộ", bắt Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội "Môi giới hối lộ".

Trước đó, ngày 13-10, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

- Ảnh 1.

Công an TP HCM thi hành lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Công an TP HCM xác định tháng 7-2024, do có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh nên Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Cường để không bị xử lý.

Trong vụ án này, nhiều người thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về tội danh "Đưa hối lộ" với số tiền 8 tỉ đồng.

CLIP: Công an thi hành lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Về vấn đề này, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Hành vi đưa hối lộ với số tiền 8 tỉ đồng là vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng và sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 

Cụ thể, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội "Đưa hối lộ" như sau: 

Người nào đưa hối lộ tài sản trị giá từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 

Theo luật sư Quỳnh Thi, cần lưu ý rằng mức phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (như có tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, chủ động khai báo, nộp lại tài sản hối lộ...) và nhận định của tòa án. 

Đưa hối lộ 7 tỉ đồng, lãnh 17 năm tù

Trước đó, xử sơ thẩm ngày 11-9, TAND TP HCM đã tuyên phạt bà Lê Thị Mỹ Châu (chủ nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Bà Châu quen biết với ca sĩ Lê Quốc Kháng và nghĩ Kháng quen biết rộng nên nhờ Kháng "chạy" cho người em xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng liên hệ Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ công an phường) nhờ tìm cách và Nam đồng ý. Nam yêu cầu phải ký hợp đồng thuê do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Tổng cộng bà Châu đã 2 lần đưa cho Kháng tổng cộng 7 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Lê Quốc Kháng bị tuyên phạt 18 năm tù, phạt Lê Nguyễn Hoàng Nam 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Tin liên quan

Công an TP HCM bắt Tổng Giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu

Công an TP HCM bắt Tổng Giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường, bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Công an TP HCM kết luận vụ Giám đốc Công ty KPC buôn lậu

(NLĐO) - Giám đốc Công ty KPC đã móc nối với một số người Việt Nam có hành vi buôn lậu lô hàng không khai báo hải quan trị giá 10,4 tỉ đồng.

Công an TP HCM tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

(NLĐO) - Công an TP HCM đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và chính sách tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

